「あいつモテるな」と思った人は？ 　『ラブ トランジット』シーズン3・男性参加者が“考察の大ヒント”を暴露

※このインタビューは『ラブ トランジット』シーズン3のエピソード1〜6のネタバレを含みます。

かつて恋人だった5組の元カップルたちが、約1カ月間のホカンスを通して、過去の恋と新たな出会いの間で揺れ動く姿に迫る恋愛リアリティ番組『ラブ トランジット』。シーズン3となった本作に、職業も年齢もバラバラの、魅力的な5人の男性たちが参加。恋の矢印の交錯や葛藤、感情の揺れ動きも大きいようにも見える本シーズン。男性たちは何を考えていたのか、参加前にどんな気持ちがあったのか……本編では見えない一面に迫ります。

■恋バナは“語り合わない”のも男の友情

――『ラブ トランジット』シーズン3に参加したきっかけと理由を教えてください。また、ご自身は誘った側、誘われた側どちらでしたか？

ヒロ：僕はXに誘ってもらって参加を決めました。別れた当時に話し合いは済んでいたものの、あまり気持ちのいい別れ方ではなかったので、改めてXと話すことでスッキリできる機会になるのかもしれないと考えて参加を決めました。

ひろき：僕からXに声をかけさせてもらいました。Xとは会社の同期でもあるんですけど、付き合っていた時には色々支えてもらっていたので、なかなか伝えられなかった感謝の思いを伝えたいと考えていました。別れてから社内ではなかなか2人で話すことができなかったので、タイミングを作りたいなという思いがありました。

イッセイ：僕がXを誘ったのは、復縁を望んでいたからです。もう一度チャンスが欲しかったので、参加OKの返事をもらえた時は嬉しかったです。

ゆうや：僕はXに誘ってもらいました。彼女のことは別れた後も信頼していたし、彼女と一緒ならと参加を決めました。

ユウマ：僕がXを誘いました。別れた後は連絡先も分からなくなってしまい、事務所を通して連絡を取りました。とはいえ断られるだろうなと、ダメ元の誘いだったので、まさか参加してくれるとは思っていませんでした。

――みなさん、さまざまな事情で参加を決められたと思うのですが、こういった各々の気持ちはホカンスの途中でも語り合っていたのでしょうか。

ひろき：ホカンスの最中ではそこまで話していなかったんですが、ホカンスから帰ってきて、やっとじっくりみんなで自分たちの話ができた感じですかね。

イッセイ：石垣島で一度、男子全員でご飯を食べに行くタイミングがあったけど……あの時はみんな色々あるんだろうと思ってたし、そこまで深くは聞かなかったよね。

ユウマ：個別ではけっこう話してましたけどね。

――では、ホカンスの最中はいつ誰が誰に好意を持っているかなどは、あまり把握していなかったということでしょうか。

ひろき：みんなそれぞれに頑張っていることにリスペクトを持ち合っていましたし、首を突っ込みすぎる必要はないかなと思っていました。それよりも、自分のことを頑張ろうという空気もありました。

イッセイ：みんな恋愛をしに来ているわけだしね。誰がどんな恋をしたとしても覚悟の上だし、自分にはいい意味で関係ないと思っていました。

――まさに“男の友情”ですね……！

■それぞれが最初に気になったメンバーをカミングアウト！

――とはいえ、生活がスタートした当初は、色々な思いがあったのではないかと思います。この中で一番モテそうだなと感じた人は誰でしたか？

ヒロ：僕はひろきがモテそうだと思っていました。服がおしゃれな上に、話すとユーモアもあって、ひろきがいると会話の空気が変わるんです。

ひろき：何それ、めちゃめちゃ嬉しいんだけど……でもごめん、僕はゆうやで（笑）。話す前はシャイな子なのかなと思っていたんですけど、喋ってみると色々話してくれるんです。それで、ゆうやは打ち解けやすく感じて、最初からモテるタイプなんじゃないかと思いました。

ゆうや：僕は、イッセイです。最初にみんなで対面した時、鼻を気にしていたひなこに、すごくスマートにティッシュを渡していたんです。僕だったら、まだ緊張感がある中でその行動はできなかったかもしれない。今も、すごく男らしいヤツだと思っています。

イッセイ：僕はヒロですかね。初対面の時から、みんなとは違うオーラを放っていたんですよ。40代になってもサーフィンとかして髭を生やして、モテ続けそうだなと（笑）。

ユウマ：分かるなあ。ヒロって存在感があるし、話し方もすごくストレートに気持ちを伝えられる人だから、モテるだろうしかっこいいなと思っていました。

――女性メンバーで、初対面の時に「目を奪われてしまった人」はいましたか？

ヒロ：やっぱり最初はXが気になっちゃったかな。あとは、ミクさん。キレイな方だな、と。

ひろき：僕は初対面の時にユリが「いい匂いだね」って香水を褒めてくれたのがめちゃめちゃ嬉しくて、あの時からずっとユリ推しです。僕自身が香水好きなのもあるんですが、緊張する場面で反応してもらえたのも嬉しかったですね。

イッセイ：僕はもう、最初からXにしか目を奪われていなかったです。

ゆうや：初対面の時には、ひなこさんが少し気になりました。振る舞いに優しさがにじみ出ていて、きっとすてきな人なんだろうなと感じていました。

ユウマ：僕は、Xを気にせざるを得なかったですね。Xのこと以外は考えられなかったし、これからの生活がどうなるか分からなくて、不安でいっぱいでした。

■ラストを考察する大ヒント！ 僕たちの恋愛の「失敗傾向」

――今回は序盤から色々な組み合わせでのデートが多く、誰がいつ何を考えているのかも考察のしがいがありました。どんなラストに向かうのかを想像するヒントとして、みなさんの恋愛傾向や、やってしまいがちなミスを教えてください。

ひろき：僕は自分からアプローチをかけた時に、相手の反応があまりよくないと、そこで一歩引いてしまうんですよね。過去に何度か、女性からも「もっと積極的になってほしかった」とフィードバックされているのですが、無理そうなところで踏ん張りきれないのが自分の悪いところですね。

ヒロ：逆に僕は自分からアプローチをしに行く時、相手の反応を確認しないままに積極的になりすぎちゃうことが多いです。恋愛に夢中になると周囲が見えなくなって、相手の気持ちを置き去りにして行動してしまうことがあります。

イッセイ：僕はかっこつけるのが得意じゃなくて、話すのもあまり得意じゃないんです。だから気がつくと、女性からすればわざわざ言わなくていいようなことを言ってしまっている時があるみたいで……地雷を踏んでしまうというか。しかも、自分ではそんなつもりがないので、伝えたいことをうまく伝えられない時があります。

ゆうや：僕は行動に移す前に、誰かと比べたりしてネガティブになってしまうことが多いです。それで恋の機会を逃してしまったこともありました。逆に、相手にまっすぐ向き合おうとしているメンバーからは勇気をもらえましたね。

ユウマ：僕はそもそも「ダメだったらどうしよう」という不安が強いタイプで、相手の気持ちが分かってからしか行動に移せないことが多いです。

――みなさんすごい言語化能力ですね……！

ひろき：でもこうやって全員分改めて聞いてみると、分かるなって感じはあるかも。

イッセイ：恋愛以外の話はホカンスの中でも結構してたし、自分と向き合う時間が長かったからですかね。

ヒロ：ホカンス直前のXとの会話とかは全然知らなかったから、本編を見てから「あの時はそういうことを考えていたんだ」ってびっくりする瞬間もたくさんありましたけどね。

――皆さん自身も知らなかった関係があるというのも面白いですね。では最後に、これからラストに向かう『ラブ トランジット』シーズン3の見どころをお願いします！

ヒロ：僕はホカンス最終日に自分の中で方向性を決めて、石垣島に向かいました。今までの自分の行動の意図が、みなさんに伝わればいいなと思います。

ひろき：ホカンス中は恋愛がうまくいかない瞬間もあったけれど、Xに背中を押してもらって石垣島ではとてもポジティブな気持ちで過ごすことができました。自分なりに納得がいく答えを出したつもりなので、最後まで楽しんでもらえたら嬉しいです。

イッセイ：石垣島では、今まで上手に伝えられていなかった自分の思いをXに伝えたいと思ってたので、見守ってもらえたら嬉しいです。

ゆうや：僕は石垣島に行ってから、自分なりの決断をするんですけど……僕に何があったのか、楽しみにしてもらえたら嬉しいです。

ユウマ：ホカンスの最後に大きな決断をした僕が石垣島でどんな行動をするのか、Xがどんな風に僕と接してくれるのかを見てもらえたらと思います。

――ラストにも色々と波乱がありそうな予感。配信が楽しみですね！

『ラブ トランジット』シーズン3概要

作品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FTCYPK8Z

配信開始日：2025年10月16日（木） 20時より独占配信開始

話数：全8話

※配信内容・スケジュールは予告なく変更になる場合がございます。

コピーライト： ©2025 Amazon Content Services LLC or its Affiliates.

