»ÊÇ·²ð¡Ê²¬Éô¤¿¤«¤·¡Ë¡¢¤Ü¤Ã¤¿¤¯¤ê¤¹¤®¤Ç¤·¤ç¡Ä¡ÖµíÆý1ËÜ20Á¬¡×¤Ç¥«¥â¤Ë¤µ¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Î¥Ø¥Ö¥ó¡Ò¤Ð¤±¤Ð¤±Âè23²ó¡Ó
ÆüËÜ¿Í¤ÎÄ«¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿Ä«¥É¥é¤³¤ÈÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤Ï1961Ç¯¤«¤é64Ç¯´Ö¤Ë¤âµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£ËèÆü¡¢15Ê¬¡¢µã¤¤¤¿¤ê¾Ð¤Ã¤¿¤êÊ°¤Ã¤¿¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Ä«¤´ÈÓ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÄ«¥É¥é¤òËè½µ·îÍË¤«¤é¶âÍË¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·´¶ÁÛ¤ä¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£Ä«¥É¥é¤Ë´Ø¤¹¤ëÃø½ñ¤ò2ºý¾å°´¤·¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò10Ç¯È¾Â³¤±¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤Ë¤è¤ë¡ÖÆÉ¤ó¤À¤é¤â¤Ã¤È¥É¥é¥Þ¤¬¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×Ï¢ºÜ¤Ç¤¹¡£ËÜÆü¤Ï¡¢Âè23²ó¡Ê2025Ç¯10·î29ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Î¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¹¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡¡ÌÚËó Åß¡Ë
¤¹¤Ð¤é¤·¤¤«¤Ê¡¢¡Ö¿À¡¹¤Î¹ñ¤Î¼óÅÔ¡×
¡¡Åò°û¤ß¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ªÃã¤Î¿åÌÌ¤¬¤«¤¹¤«¤ËÍÉ¤ì¤ë¡£¤É¤ó¡¢¤É¤ó¡¢¤È¤¤¤¦µ¬Â§Àµ¤·¤¤²»¤¬¤É¤³¤«¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤ë¡£
¡¡¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤¬ÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¡£µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¾®¤Ö¤ê¤Î²ÖÅÄÎ¹´Û¤Ë´õË¾¤·¤Æ½ÉÇñ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ÎÄ«¤À¤í¤¦¡£
¡¡µ¯¤¤ë¤È¡¢¤Þ¤ÀÇö°Å¤¤¡£1³¬¤Ë¹ß¤ê¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢²»¤È¿¶Æ°¤ÏÊÆ¤ò¤Ä¤¯ºî¶È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤ë¡£
¡Ö¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡×¤È´¶Æ°¤ò³Ð¤¨¤ë¥Ø¥Ö¥ó¡£ÆüËÜ¤ËÃå¤¤¤¿½éÆü¤ÏÍ·³Ô¡¢»°Ì£Àþ¡¢»ø¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÊÆ¡£
¡¡ÊÆ¤ò¤Ä¤¯ºî¶È¤Ë´¶Æ°¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ÖÄÁ¤·¤¤¤Í¤¨¡×¤È¥Ä¥ë¡ÊÃÓÃ«¤Î¤Ö¤¨¡Ë¤¬ÉÔ»×µÄ¤¬¤ë¡£
¡¡¥Ø¥Ö¥ó¤Ï³°¤Ë½Ð¤ë¡£
¡¡Ä«¤â¤ä¡¢¤Ë¤ó¤¸¤óÇä¤ê¡¢¾â¤Î²»¡¢¡Ö¤â¤ä¤ä¡¢¤â¤ä¡×¤È¤¤¤¦À¼¡¢É÷Îë¤Î²»¡¢µ§¤ê¤ÎÇï¼ê¡Ä¡Ä¿ÀÈë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Î©¤Á¹þ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥Ø¥Ö¥ó¤ÎÌÜ¤Ë±Ç¤Ã¤¿É÷·Ê¤À¡£¾¾¹¾¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÄ«¤ÎÉ÷·Ê¤¬¡¢Èà¤Ë¤Ï¿À¤Î¹ñ¤Ë±Ç¤ë¡£
¡¡¾¾¹¾¤Î¿ÀÈëÅª¸÷·Ê¤Ï¡¢¥Ø¥Ö¥ó¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¾®ÀôÈ¬±À¤³¤È¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤ÎÃø½ñ¡ØÃÎ¤é¤ì¤ÌÆüËÜ¤ÎÌÌ±Æ¡ÙÆâ¡¢¡Ö¿À¡¹¤Î¹ñ¤Î¼óÅÔ¡×¤Ëµ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ï¡¼¥ó¤ÎÊ¸ºÍ¤ò´¶¤¸¤ëÊ¸¾Ï¤Ê¤Î¤ÇÆÉ¤à¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¡£¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¯¤Æ°úÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£°ú¤¼Ì¤¹¼ê´Ö¤ò±Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤ÏÃÇ¤¸¤Æ¤Ê¤¤¡£
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬¿ÀÈëÅª¤Ç¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡×¡Ö¿À¡¹¤Î¹ñ¤Î¼óÅÔ¤À¡×¤ÈÌ´Ãæ¤Ç¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤Ï¡¢¥¤¥é¥¤¥¶¡Ê¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡£¥Ë¥å¡¼¥ª¡¼¥ê¥ó¥º¤Î¿·Ê¹¼Ò¤ÎÆ±Î½¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤ò´«¤á¤¿¿ÍÊª¤À¡£°ì½ï¤ËÆüËÜ¤ËÍè¤ë¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤ªÎ±¼éÈÖ¤Î¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤¼¤«¤½¤Î¤È¤¡¢¥È¥¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡¢¡Ö¹â¡×¤ÎÉ½µ¤Ï¡¢Àµ³Î¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¤¬ÄÌ¹Ô¿Í¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤·¤¸¤ß¤òÃÏÌÌ¤Ë¤Ö¤Á¤Þ¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÉÔµÈ¤Ê¤³¤È¤Î°Å¼¨¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¡£»°³Ñ´Ø·¸¤Î°ÅÓÈ¡©¡¡»×¤ï¤»¤Ö¤ê¡¼¡£¤Ã¤Æ»×¤ï¤º¼Ø¤È³¿¸ýÄ´¤Ë¥ì¥Ó¥å¡¼¤¬¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë