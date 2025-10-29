日本アビオ、今期経常を26％上方修正・最高益予想を上乗せ

日本アビオニクス <6946> [東証Ｓ] が10月29日大引け後(18:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比73.1％増の19億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の31億円→39億円(前期は27.1億円)に25.8％上方修正し、増益率が14.3％増→43.9％増に拡大し、従来の5期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比23.9％増の19.9億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比69.3％増の13.3億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の16.4％→18.2％に上昇した。



株探ニュース

