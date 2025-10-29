幾田りら『SPY×FAMILY』ED主題歌「Actor」MVプレミア公開決定！森山未來が圧巻のダンスパフォーマンス

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

幾田りらが10月29日にリリースした新曲「Actor」のMVが、10月29日20時よりYouTubeにてプレミア公開されることが決定した。

■幾田りらからのオファーにより森山未來とのコラボが実現

本楽曲は10月11日に配信リリースされ、現在毎週土曜23時よりテレビ東京系列他で放送中のTVアニメ『SPY×FAMILY』Season3のエンディング主題歌として起用されている。作品への深い想いを込めて書き下ろされた本作は、日常の中で誰もが演じる“役”の奥にある感情や優しさを描き出し、温かみのあるサウンドに仕上がっている。

10月29日20時に公開となるMVには、俳優・ダンサーとして幅広く活躍する森山未來が出演。幾田とは、2023年から2025年にかけてドラマ・映画として展開されたフジテレビ系列『パリピ孔明』で共に作品に携わった縁があり、幾田本人からのオファーにより今回のコラボが実現した。

映像では、美しいピンク色の世界を舞台に、森山による圧巻のダンスパフォーマンスが全編を通して展開。楽曲に込められた優しさや、その内に潜む苦悩や葛藤を繊細かつ力強く表現している。監督は、映像作家・振付師・演出家として多方面で活躍する志村知晴が務める。志村はこれまでに、Vaundy、水曜日のカンパネラ、MONDO GROSSO、CHAI、赤い公園など数々のアーティスト作品において映像監督・振付を担当している。また、2022年に公開された幾田りら「レンズ」のMVも手掛けており、本作は約3年ぶりの再タッグとなる。

さらに10月29日に、「Actor」のCDパッケージがリリースされた。完全生産限定盤の1形態でリリースとなった本作は、『SPY×FAMILY』の世界観をモチーフにした調査報告書風の仕様。封筒の中に入っているバインダーには、アニメ描き下ろしのイラストがあしらわれた豪華パッケージとなっている。ブックレット、CD盤面には本人の手描きイラストが添えられていたりと、こだわりが詰まったアイテムとなった。

■リリース情報

2025.10.11 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Actor」

2025.10.29 ON SALE

SINGLE「Actor」

■関連リンク

TVアニメ『SPY×FAMILY』作品サイト

https://spy-family.net/

幾田りら OFFICIAL SITE

https://lilasikuta.jp/

■【画像】幾田りらアーティスト写真