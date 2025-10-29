「実力が違いすぎる」「こんなに差が開くとは…」中国代表、０−３完敗で16強敗退に母国落胆「相手が明らかに強かった」【U-17女子W杯】
現地10月28日にモロッコで行われたU-17女子ワールドカップのラウンド16で、グループCを２位で抜けたU-17中国女子代表は、A組２位のブラジルと対戦。０−３の完敗を喫した。
開始３分にいきなり先制を許した中国は、前半を０−１で終えたものの、54分と58分に立て続けに被弾。反撃もままならず、なす術なく敗れた。
この結果を速報した中国メディア『直播吧』のコメント欄には、次のような声が続々と寄せられた。
「実力が違いすぎる」
「相手は明らかに強かった」
「ベスト16に進出できたこと自体が奇跡」
「こんなに差が開くとは思っていなかった。フィジカルもテクニックもレベルが足りなかった」
「一生懸命努力したが、差は歴然だった」
「個人能力の高い選手はいるのに、チーム全体の戦術の質が低い」
「全力を尽くしたけど、フィジカルの強さでは欧米の強豪チームに太刀打ちできない」
「まずまずのプレーをしたが、歴史を作るほどではなかった」
地力の差を痛感したファンが少なくなかったようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
