「日経225ミニ」手口情報（29日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、11月限2万3200枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月29日の日経225ミニ期近（2025年11月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万3200枚だった。
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 23200( 23200)
ソシエテジェネラル証券 15477( 15477)
楽天証券 6392( 2746)
SBI証券 5503( 2389)
松井証券 984( 984)
三菱UFJeスマート 1103( 731)
フィリップ証券 367( 367)
東海東京証券 301( 301)
マネックス証券 243( 243)
日産証券 169( 169)
バークレイズ証券 159( 159)
インタラクティブ証券 122( 122)
JPモルガン証券 92( 92)
光世証券 40( 40)
ドイツ証券 29( 29)
岩井コスモ証券 24( 24)
BNPパリバ証券 3( 3)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 321404( 321404)
ソシエテジェネラル証券 180417( 180417)
SBI証券 99476( 50472)
バークレイズ証券 48484( 48484)
サスケハナ・ホンコン 37230( 37230)
松井証券 31163( 31163)
楽天証券 57882( 27604)
日産証券 20579( 20579)
BNPパリバ証券 15061( 15061)
JPモルガン証券 11390( 11390)
モルガンMUFG証券 9182( 9154)
ビーオブエー証券 7960( 7960)
三菱UFJeスマート 15081( 7599)
マネックス証券 6492( 6492)
野村証券 6040( 5952)
ゴールドマン証券 4638( 4622)
インタラクティブ証券 3891( 3891)
みずほ証券 3752( 3745)
東海東京証券 2936( 2936)
広田証券 2747( 2747)
SMBC日興証券 7( 0)
◯2026年1月限（特別清算日：1月9日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 267( 267)
ABNクリアリン証券 249( 249)
松井証券 127( 127)
SBI証券 133( 77)
楽天証券 147( 59)
フィリップ証券 36( 36)
マネックス証券 11( 11)
JPモルガン証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 10( 4)
インタラクティブ証券 3( 3)
日産証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース