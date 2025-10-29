《久しぶりにメイクしました》

10月27日、タレントの中川翔子が自身のXに写真を投稿した。メイクを施したことを報告したが、SNSでは “別の部分” に注目が集まっている。

中川は2023年4月に一般男性と結婚し、2025年9月30日に双子の男児を出産した。この日は、XとInstagramに双子を抱きかかえた親子スリーショットをアップ。Instagramでは、《やっぱりコスメ買うってアガる！！》と、久しぶりのメイクに気分が高揚した心境をつづった。

この “2児の母” のメイク写真はファンから好評だが、Xでは

《手が巨大なんですが…》

《手デカない？》

《手が異様にデカいんだけど…》

など、手の大きさに困惑する声があがっている。

「写真には、2人の子どもを抱っこする中川さんが写っていますが、角度の問題なのか、顔や腕に比べて、手が大きく見える人もいたようです。

中川さんは20日のInstagramで、産後19キロやせたことを報告し、小顔ぶりが話題になりました。今回も、顔の小ささが指摘されていますが、そのぶん、手の大きさが際立ってしまったのかもしれません」（芸能記者）

出産から1カ月経ち、中川は連日、SNSで子育ての様子を積極的に発信している。子どもとの何気ない日常は好評だが、懸念されることもあるという。

「中川さんのXは、29日時点でフォロワー数93万人を超えています。影響力の高さがうかがえますが、かねてからSNSの使い方に危うさが見られていたんです。

2018年、当時のツイッターで飼い猫が亡くなったことを報告し、愛猫の写真を投稿したところ、一般ユーザーの飼い猫と瓜二つであることが指摘されました。

6月にYouTubeで人気ゲーム機『Nintendo Switch2』を開封する動画をアップした際も、緩衝材のなかに納品書やレシートのようなものが映り、中川さんが転売されたものを買ったのではないかと疑われてしまいました。本人は否定したものの、炎上状態が続きました。

仮に今後もなにかで炎上した場合、顔出しした子どもが巻き添えになる可能性もあるため、SNSの使用には細心の注意が必要でしょうね」（同）

双子の母として、SNSでの言動もレベルアップしているはずだ。