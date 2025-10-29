ドジャースの大谷翔平投手は29日（日本時間30日）、本拠地ドジャースタジアムでのブルージェイズ戦に出場予定。相手先発は、メジャー1年目のトレイ・イェサベージ投手。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』より、過去の対戦成績などを振り返る。

■前回初対決も、無安打に

相手先発は、22歳の新人イェサベージ。昨季のドラフト1巡目全体20位でブルージェイズに入団。今季は開幕を1Aで迎えたが、並外れたポテンシャルを評価されHigh-A、2A、3Aと瞬く間に駆け上がり、マイナーわずか6登板でメジャーへ初昇格。ワールドシリーズ第1戦でも先発を務めたチーム屈指の有望株だ。

球種はわずか3種類のみで、平均94.7マイル（約152.4キロ）のフォーシームが全体の45.2％を占める。スライダー28.5％、左打者に多投する決め球スプリットが26.4％と続く。角度64°のオーバースローから投げ下ろすフォームが特徴でゴロ率が非常に高い。空振りも奪えるグラウンドボーラーだ。

大谷はイェサベージと第1戦で初対決。2打数無安打1三振に打ち取られている。2勝2敗で迎えた第5戦、今季最後の本拠地で世界一へ王手をかける豪快アーチを放てるか。

■試合情報

ドジャースvs.ブルージェイズ

試合開始：日本時間10月30日（木）9時00分

中継情報：NHK総合／サブch、MLB.tv、SPOTVNOW、J Sports3（録画）