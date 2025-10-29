カロキ、西山、土井、土方らが参戦！MGC出場権を掴むのは誰だ 第56回防府読売マラソン・注目の招待選手発表
12月7日、国内マラソンシーズンの開幕戦となる防府読売マラソン。29日、注目の招待選手が発表されました。
防府市役所で開かれた記者会見で、第56回防府読売マラソンの招待選手が発表されました。
今年は自己ベスト2時間7分以内の4選手を中心に10人の男子招待選手が集まりました。
＜男子招待選手＞
１ ビダン・カロキ 愛知・トヨタ自動車／KEN 2:05:53（2019 シカゴ）
２ 西山和弥 愛知・トヨタ自動車／JPN 2:06:45（2023 大阪）
３ 土井大輔 福岡・黒崎播磨／JPN 2:06:54（2024 大阪）
４ 土方英和 宮崎・旭化成／JPN 2:06:26（2021 びわ湖毎日）
５ ワークナー・デレセ 佐賀・ひらまつ病院／ETH 2:07:46（2025 別府大分毎日）
６ 小山裕太 愛知・トーエネック／JPN 2:07:57（2023 大阪）
７ 川内優輝 東京・あいおいニッセイ同和損害保険／JPN 2:07:27（2023 防府読売）
８ 河合代二 愛知・トーエネック／JPN 2:08:31（2022 東京）
９ 竹内竜真 山形・NDソフト／JPN 2:08:38（2025 ゴールドコースト）
10 坂田昌駿 三重・NTN／JPN 2:09:08（2025 大阪）
また今年も2人の女子選手が招待されています。
＜女子招待選手＞
31 森田 歩実 東京・東京メトロ／JPN 2:31:38（2024 東京）
32 西村 美月 岡山・天満屋／JPN 1:09:49（2025 大阪ハーフ）
第56回防府読売マラソンは12月7日・日曜日午前10時40分スタートです。KRY山口放送ではレースの模様をテレビとラジオで実況生中継します。