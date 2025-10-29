ＫＲＹ山口放送

写真拡大

12月7日、国内マラソンシーズンの開幕戦となる防府読売マラソン。29日、注目の招待選手が発表されました。

防府市役所で開かれた記者会見で、第56回防府読売マラソンの招待選手が発表されました。

今年は自己ベスト2時間7分以内の4選手を中心に10人の男子招待選手が集まりました。

＜男子招待選手＞
１　ビダン・カロキ　愛知・トヨタ自動車／KEN　2:05:53（2019 シカゴ）
２　西山和弥　愛知・トヨタ自動車／JPN　2:06:45（2023 大阪）
３　土井大輔　福岡・黒崎播磨／JPN　2:06:54（2024 大阪）
４　土方英和　宮崎・旭化成／JPN　2:06:26（2021 びわ湖毎日）
５　ワークナー・デレセ　佐賀・ひらまつ病院／ETH　2:07:46（2025 別府大分毎日）
６　小山裕太　愛知・トーエネック／JPN　2:07:57（2023 大阪）
７　川内優輝　東京・あいおいニッセイ同和損害保険／JPN　2:07:27（2023 防府読売）
８　河合代二　愛知・トーエネック／JPN　2:08:31（2022 東京）
９　竹内竜真　山形・NDソフト／JPN　2:08:38（2025 ゴールドコースト）
10　坂田昌駿　三重・NTN／JPN　2:09:08（2025 大阪）

2027年秋開催予定のロサンゼルスオリンピック代表選考レース＝MGCの出場権をどのランナーが獲得するのか、注目です！

また今年も2人の女子選手が招待されています。
＜女子招待選手＞
31　森田 歩実　東京・東京メトロ／JPN　2:31:38（2024 東京）
32　西村 美月　岡山・天満屋／JPN　1:09:49（2025 大阪ハーフ）

第56回防府読売マラソンは12月7日・日曜日午前10時40分スタートです。KRY山口放送ではレースの模様をテレビとラジオで実況生中継します。