「TOPIX先物」手口情報（29日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限2万8374枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月29日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万8374枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 28374( 27584)
ソシエテジェネラル証券 21474( 20474)
バークレイズ証券 6601( 6441)
ゴールドマン証券 6469( 4262)
モルガンMUFG証券 4317( 4206)
JPモルガン証券 3821( 3435)
サスケハナ・ホンコン 3221( 3221)
ビーオブエー証券 2866( 2510)
SBI証券 1657( 1553)
BNPパリバ証券 2701( 1444)
野村証券 1900( 1338)
みずほ証券 952( 936)
シティグループ証券 1484( 753)
ドイツ証券 711( 711)
日産証券 641( 641)
山和証券 534( 534)
UBS証券 730( 466)
SMBC日興証券 506( 410)
大和証券 391( 391)
広田証券 305( 305)
三菱UFJ証券 466( 0)
三菱UFJeスマート 14( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
SBI証券 3( 3)
日産証券 3( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース