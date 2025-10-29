中国の次世代実力派シンガーLars Huang黄子弘凡が『TFT』に再登場！「何度も感情を抑えきれなくなりそうな場面がありました」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

中国の次世代実力派シンガー、Lars Huang 黄子弘凡が、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）に再登場。

■普遍的な感情を宇宙的なイメージで描き出した楽曲

今回の楽曲は「Doppler Longings 紅移」（「紅」は簡体字が正式表記）。

たとえ距離や時間に隔てられても、心は量子のように不思議な結びつきを持ち続けるという、普遍的な感情を宇宙的なイメージで描き出した本楽曲を『THE FIRST TAKE』だけのスペシャルなパフォーマンスにて一発撮り披露。

Lars Huang 黄子弘凡が出演する『THE FIRST TAKE』第605回は、10月29日22時よりプレミア公開。

■Lars Huang 黄子弘凡 コメント

