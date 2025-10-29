ビールメーカーへのサイバー攻撃はお歳暮商戦にも影響！？各メーカーが自社在庫の確保のためラインナップをしぼる　あべのハルカス近鉄本店では例年の３割程度の取り扱いに

百貨店でお歳暮商戦がスタートしました。ただ、定番商品にはサイバー攻撃の影響もあらわれているといいます。



あべのハルカス近鉄本店で１０月２９日に始まったお歳暮の店頭受付。大阪の百貨店の中で最もはやく、約１５００点を取り揃えます。



（客）「いつもお世話になっている方とか（に贈ります）。喜んでほしいですよね、贈るからには」

（客）「子どもたちと親戚にひとつ（贈ります）。のりとか洗剤とか、毎日使うと思いまして」





定番商品のビールは例年と違った取り扱いに…アサヒビールでは９月２９日、サイバー攻撃を受けてシステム障害が発生。現在もビールの出荷に影響が出ています。そのため、ほかのメーカーに注文が流れることになりましたが、各メーカーも自社の在庫確保の必要性から、お歳暮用の商品に関してはラインナップをしぼっているといいます。結果、近鉄百貨店では例年、ビール関連の商品は約８０種類ありましたが、今年は３０種類程度に減ったということです。（近鉄百貨店・商品政策部 伊藤篤課長）「もしかしたらいつもお選びいただいているものが選んでいただけないかもしれないんですけど、ビール以外の商品もありますので、違う商品を知っていただく機会になれば」お歳暮の店頭受付は、１２月２５日までです。