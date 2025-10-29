ヒコロヒー、続けている“習い事”明かす 菊地亜美が驚き「珍し！」
ピン芸人のヒコロヒー（36）が、27日放送のテレビ朝日系『キョコロヒー』（毎週月曜 深0：15）に出演。習いごとを明かした。
【写真】「誰かと」「とんでもなく可愛い過ぎる！」“ガーリー”なヒコロヒー
「実はもうやってない事」とトークすることに。ゲストの白石麻衣が、「キックボクシングが辛すぎて断念」と告白。インタビューでトレーニングについて熱く語った記事も紹介された。
MCの齊藤京子（28）が“シスター”に扮し、断念したことについて「全然大丈夫ですね」と宣言。救いの言葉として「やっぱ2回でだいたい決まるのかな」「3回以上続くものは本物」と語った。
ここで、ゲストの菊地亜美（35）が「ってか、キックボクシングって、日本人で趣味で続いてる人っている？」「だって、すっごい大変じゃん」と問いかけた。
するとヒコロヒーが「じつはわし、やってるんですよ」と告白。共演者は「ええ！」と驚き、菊地は「珍し！」と叫んだ。
ヒコロヒーは「結構、半年くらい続けてるんですよ。でも月に2回とかですよ。何が恥いって、ものすごいキレイな人たちの間で流行ってるじゃないですか。言うの嫌で。どのつもりやねんって思われそうで」「ほんまに、強くなれるのがうれしい」と語った。
