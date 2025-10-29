「日経225先物」手口情報（29日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限7177枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月29日の日経225先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の7177枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 7177( 7150)
ソシエテジェネラル証券 3114( 3114)
バークレイズ証券 941( 941)
SBI証券 2059( 691)
楽天証券 771( 531)
ビーオブエー証券 595( 420)
日産証券 381( 381)
松井証券 377( 377)
サスケハナ・ホンコン 306( 306)
JPモルガン証券 309( 298)
ゴールドマン証券 493( 277)
インタラクティブ証券 241( 241)
シティグループ証券 230( 215)
モルガンMUFG証券 193( 193)
三菱UFJeスマート 165( 135)
山和証券 106( 106)
UBS証券 74( 74)
マネックス証券 72( 72)
みずほ証券 72( 51)
フィリップ証券 45( 45)
BNPパリバ証券 15( 0)
大和証券 12( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 55( 55)
ソシエテジェネラル証券 35( 35)
楽天証券 41( 27)
松井証券 22( 22)
三菱UFJeスマート 11( 11)
SBI証券 10( 4)
岩井コスモ証券 4( 4)
日産証券 3( 3)
フィリップ証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
JPモルガン証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース