µð¿Í¥Þ¡¼·¯¡¡¥á¥¸¥ã¡¼Ä©ÀïÉ½ÌÀ¤Î²¬ËÜ¤Ë¶â¸À¡Ö°ã¤¤¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×
¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Ä©ÀïÉ½ÌÀ¤Î²¬ËÜ¤Ë¶â¸À¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£½©µ¨¥¥ã¥ó¥×½éÆü¤Î¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¿¥¦¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¥µ¥Ö¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç²¬ËÜ¤È¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Î¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹¼çË¤¤Ë¡Ö²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·Ð¸³¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£²ÁÃÍ´Ñ¤äÀ¤³¦´Ñ¤â¹¤¬¤ë¡×¡£14Ç¯¤«¤é20Ç¯¤Þ¤Ç¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¹ñ¤ÎÁª¼ê¤¬¤¤¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ã¤¤¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¤°¤é¤¤¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢À®¸ù¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£