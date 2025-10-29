「日経225先物」手口情報（29日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限2万9558枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月29日の日経225先物期近（2025年12月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万9558枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 29558( 27643)
ソシエテジェネラル証券 22694( 20467)
サスケハナ・ホンコン 6446( 6446)
JPモルガン証券 4342( 3618)
モルガンMUFG証券 3598( 3436)
SBI証券 7202( 3409)
バークレイズ証券 3159( 2891)
日産証券 2607( 2460)
ゴールドマン証券 2521( 1919)
みずほ証券 2785( 1889)
野村証券 3037( 1377)
松井証券 1307( 1307)
BNPパリバ証券 1908( 967)
楽天証券 1276( 910)
ビーオブエー証券 1024( 883)
大和証券 1552( 871)
フィリップ証券 708( 708)
三菱UFJeスマート 581( 517)
ドイツ証券 377( 373)
シティグループ証券 483( 347)
三菱UFJ証券 319( 0)
UBS証券 62( 0)
SMBC日興証券 10( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 372( 272)
ABNクリアリン証券 179( 79)
松井証券 69( 69)
バークレイズ証券 42( 42)
三菱UFJ証券 30( 30)
三菱UFJeスマート 25( 25)
楽天証券 37( 25)
SBI証券 34( 22)
日産証券 10( 10)
JPモルガン証券 6( 6)
豊証券 6( 6)
フィリップ証券 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
