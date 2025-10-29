園田競馬「第3回ネクストスター園田」は29日、11Rの1400メートル戦で争われ、大山龍太郎（21）騎乗の2番人気・エイシンイワハシル（牡2＝坂本和、父アジアエクスプレス）が好位から抜け出し、重賞2勝目を挙げた。2着は1番人気のリーガルタイム、3着には3番人気のエイシンリガーズが入り。3連単＜8＞＜2＞＜5＞は4番人気の1670円と人気サイドで決着した。

エイシンイワハシルが鮮やかなV劇を披露した。スタートを五分に出ると、楽に2番手を追走。道中も淡々と流れて、隊列は変わらず。「（エイシンリガーズの小牧）太さんが楽に逃げていたので、残ってしまうんじゃないかという不安はありましたが、イワハシルも力があり余っていました」と大山龍。その言葉通りに勝負どころの手応えは抜群だった。直線に入ると一気にかわし、最後は3馬身半差をつけての完勝だ。

大山龍は「枠も良く、力を発揮することができました。最後はよく伸びてくれました」と笑顔。管理する坂本和也師（52）は「体が締まっていたし、体つきも良かったです。いいレースをしてくれました」と期待に応えた愛馬と愛弟子・大山龍の活躍に満面の笑みを浮かべた。

ホッカイドウ競馬から転入後は重賞2連続V。しかも、今回は強さが際立っていた。今後は「兵庫ジュニアグランプリ（Jpn2、11月27日、園田1400メートル）を目指します」と指揮官。悲願の地元馬初制覇の夢をかなえてもらいたい。