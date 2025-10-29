「気付けば完売」の前に！【ユニクロ】羽織るだけでポカポカ♡「フリースアイテム」

そろそろ防寒アイテムが気になる時期。【ユニクロ】からは、今年も暖かく着られそうな「フリースアイテム」が登場しています。お手入れが自宅で簡単にできて、手に取りやすい価格も魅力。今回はデイリー使いしやすいカーディガンとジャケットをご紹介するので、ぜひ完売前にゲットして。

きれいめに着こなしやすいフリースカーデ

【ユニクロ】「ボアフリースリラックスカーディガン」\3,990（税込）

公式サイトで「ベストセラー」と紹介されている「暖かく、やわらかく、軽いフリース素材」のカーディガン。本格的に寒くなるまではアウターとして、真冬にはミドラーとして活躍してくれます。素材感もデザインもカジュアルすぎず、きれいめに着やすいのがポイント。通勤コーデにもマッチしそうです。ノーカラーなので、タートルネックトップスやマフラーとコーディネートしやすいのも◎

首元まで暖か！ スタンドネックのジャケット

【ユニクロ】「フリースジップアップジャケット」\4,990（税込）

ふんわりとしたフリース素材 & スタンドカラーなので、ファスナーを上げると首元まで暖かそうです。襟は折り返しても着用できるため、気分に合わせてアレンジが楽しめます。ボリュームがありながら、サイドスリット入りですっきりと着られそう。ナチュラル・ブラウンの柔らかいカラー、ネイビー・パープルの深みのあるカラーの全4色展開です。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M