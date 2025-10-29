元「KAT−TUN」の中丸雄一（42）が29日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、“お前”呼びについて自身の考えを語った。

番組では、“お前”と呼ぶのに憧れていたという夫に対し、妻側も“お前”と呼ぶようにしたところ、浮かぬ顔をされたというネット記事を紹介。

お前という呼ばれ方のイメージについて、中丸は「基本的に嫌ですよね」と率直な感想を口に。「認識として、お前というワードはケンカ一歩前のワードという印象があるので、基本は嫌ですね」と続けた。

大事なのは、その人との距離感、関係性だという。「でも中高生から知っている友達の間で、その延長線上で出ちゃうというのは、あんまり何も思わないですけど」と、例外を口にした。

KAT−TUN内での呼び合い方を聞かれると、「結構（お前呼びが）飛び交いますね。普段から結構、出てるかもしれない」と打ち明けた。

MCの垣花正からは「お前と呼ばれるのはあんまり好きじゃないと思いながら、受け入れていたんですか？」と、確認の質問が。中丸は「受け入れていると思うし、何なら僕も言ってる可能性がありますよね。関係性ですね」とぶっちゃけ、笑わせていた。