Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ö¥¹¥²¡¼¤Ê¤½¤ì¡ª¤È»×¤Ã¤¿¡×¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¤ËÊ¹¤¤¤¿Éã¡¦¾¾ÅÄÍ¥ºî¤µ¤ó¤Î¡ÈÅÜ¤ê¤Î¥ª¡¼¥é¡ÉÏÃÈäÏª
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÀé¸¶·»Äï¡×¤ÎÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê51¡Ë¤¬28Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ë¤±¤Ä¥Ã!!¡×¤Ë½Ð±é¡£ÇÐÍ¥¡¦¾¾ÅÄÎ¶Ê¿¡Ê42¡Ë¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Éã¤ÇÅÁÀâ¤Î¥¹¥¿¡¼¡¢¾¾ÅÄÍ¥ºî¤µ¤ó¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¶Ã¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Î¶Ê¿¤È¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤ó¤±¤É¤Ê¡×¤ÈÀÚ¤ê¤À¤·¡¢¡Ö¾®¤Ã¤Á¤ã¤¤»þ¤ËÎ¶Ê¿¤ÈÄï¤ÎæÆÂÀ¤µ¤ó¡ÄæÆÂÀ¤µ¤ó¤È¤Ï¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Í¤ó¤±¤É¤Ê¡£2¿Í¤¬¥ä¥ó¥Á¥ã¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤¬ÅÜ¤Ã¤Æ¤Ñ¤Ã¤ÈÎ©¤Ã¤¿¤ó¤ä¤Ã¤Æ¡×¤ÈÎ¶Ê¿¤ÎÏÃ¤ò²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÅÜ¤é¤ì¤ë¡Á¡ª¤Ã¤Æ2¿Í¤¬»×¤¦¤Í¤ó¤Æ¡£¡ÊÍ¥ºî¤µ¤ó¤Ï¡Ë¤Ò¤È¸À¤âÈ¯¤µ¤º¡¢¤â¤Á¤í¤ó¼ê¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢¸«¤Ä¤á¤ë¡£¤½¤ÎÅÜ¤ê¤Î¥ª¡¼¥é¤Ç¡¢2¿Í¤È¤â¾®ÊØÏ³¤é¤¹¤ó¤ä¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¡Ö¾¾ÅÄÍ¥ºî¤ËÅÜ¤ê¤Î¥ª¡¼¥é¤Ç¸«¤Ä¤á¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤Î»þ5ºÐ¤È¤«¸À¤¦¤Æ¤¿¤±¤É¡Ä¤½¤ó¤Ê»Ò¤¬´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¾®ÊØÏ³¤ì¤ë¤Ã¤Æ¡£¥¹¥²¡¼¤Ê¤½¤ì¡ª¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¥¸¥å¥Ë¥¢¡£¤ä¤ó¤Á¤ã¤ò¤·¤¿¼«¿È¤ÎÂ©»Ò¤ËÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡Ö¤½¤Î¤Þ¤Þ»ß¤Þ¤é¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¤ï¡×¤ÈÁö¤êÈ´¤±¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡¢¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£