巨人は29日、ドラフト3位指名で交渉権を獲得した亜細亜大学・山城京平投手との指名挨拶を行いました。

東京・武蔵野市内のキャンパス内で行われた指名挨拶を終えた山城投手は「投げる体力もそうですし、真っ直ぐのキレだったり緩急を武器にして、先発という形でいけたら」と意気込みました。

そして、巨人のドラフト1位竹丸和幸投手については「この世界に入るからにはもうライバル。竹丸さんもいい左ピッチャーなので、いろいろなところを吸収しつつアドバイスし合える関係にもなっていきたい」と語りました。

山城投手は身長174センチの左腕として、最速152キロのストレートを武器に春季リーグ戦では防御率1.39で最優秀防御率のタイトルを獲得。今年は侍ジャパン大学代表として日米大学野球選手権大会で登板しました。

博松伸介スカウトディレクターは「ボールに力がある。体はそんなに大きくないがパワーピッチャー、ボールの勢いで勝負ができる」と評価し「将来的には先発ローテーションを担える能力はある。155キロを超えるんじゃないか」と改めて期待を寄せました。

また担当の木佐貫洋スカウトは「山城投手は珍しいタイプ、腕の出てくる位置からいくと同じ興南高校出身の宮城大弥投手のフォームを真似しているのかなというくらい似ていますし、良い先輩たちをイメージさせるフォームやポテンシャルを持っている」と語りました。