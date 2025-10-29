ドラァグクイーンのサマンサ・アナンサとネオ昭和アーティストの阪田マリンが木曜日にパーソナリティーを務める番組『Clip』（ラジオ関西、月−木午後1時〜）。モーニング娘。OGの佐藤優樹さんをゲストに迎え、現在の活動や曲作りの裏側などを聞いた。

モーニング娘。卒業後、ソロとして活動する佐藤優樹

佐藤さんが話しはじめてすぐ、スマホにつけていたキーホルダーが壊れるハプニングが。しかし、すかさず「これは切れたら願いが叶う系で、いいことがありそうです！」とポジティブにコメントして場を和ませた。

2011年9月、約6000人の応募があったモーニング娘。10期メンバー『元気印』オーディションに合格して加入した、佐藤さん。

サマンサからの「『元気印』を“しょって”いる感じがします」というコメントには、「“しょって”ます？ “初手”ってことですか？」と、将棋の駒を指す手つきをしながら疑問符を浮かべた。

これに対してサマンサが「いえ、あの……次に参りましょう」と流すと、笑いながらもなお、「初手、頑張ります！」とかみ合わない会話を続けていた。

佐藤優樹（写真左）とサマンサ・アナンサ（写真中央）、阪田マリン（写真右）

モーニング娘。加入のきっかけについて尋ねられた佐藤さんは、学生時代の通知表の成績がひどかったことを挙げ、「両親が心配した結果、オーディションをたくさん受けました」と回答。

続けて飛び出した、「加入したときは、モーニング娘。についてなにも知らなかったので……。後藤真希さんやLOVEマシーンも知らなかったんです」というコメントに、サマンサとマリンは驚きを隠せないでいた。

佐藤さんは続けて、「（加入して）最初に渡された資料は、私だけメンバーの名前と写真とモーニング娘。が今まで出してきた曲だった」と明かした。



さらに、「いまとなっては本当に申し訳なかったと思っていますが、知らなかったからこそ得たものがいっぱいあったのでいいかと思ってます！」と話すと、マリンは「プラス思考！」と拍手していた。

2021年12月に日本武道館で卒業コンサートを行い、現在はソロとして活動中。10月22日（水）にリリースしたファーストアルバム『now rise』では、自身も作詞作曲に携わったという。

「言葉を伝えるのがすごい苦手というか、日本語力が本当に低いんですよ。自分の感情を日本語にするのが昔から苦手だったんです」と赤裸々に話す、佐藤さん。



初めて自身の書いた歌詞を音楽にのせた際、最初に感じたのは「恥ずかしい」という感情だったという。

その後、歌詞を作り上げた流れについては、「恥ずかしくて、『キモッ』となって鳥肌がたっちゃって。基本的に歌詞をのせたくないんですけど、マネージャーさんから『歌詞のせないとどうするの？』といわれて。『確かに』となって、初めてのせました」と詳細に説明した。

ファーストアルバムのタイトル『now rise』の由来については、「モーニング娘。を辞めてから、2年間なまけちゃったんですよ。（そこから）『立ち上がりたい』という気持ちでつけました」とコメント。

さらに、「悩んでいる人や一歩踏み出したい人の背中を押せる曲が、アルバムにある19曲のなかに1曲でもあればいいなと思います！」と語った。

（文＝バンク北川 / 放送作家）



※ラジオ関西『Clip木曜日』2025年10月23日放送回より