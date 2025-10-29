「ネクストスター園田」（２９日、園田）

２番人気のエイシンイワハシルが２番手から直線で一気に抜け出して快勝。前走の兵庫ジュベナイルカップに続いて重賞連勝を成し遂げた。２着は１番人気のリーガルタイムが６番手から追い込んで続き、３着には３番人気のエイシンリガーズが逃げ粘った。

エイシンイワハシルが潜在能力の高さをさらにアピールした。ホッカイドウから転入すると２戦続けて重賞制覇。「一度使って馬体が締まってきた。追い切りは馬なりでいい時計。余力を残して仕上げたが」と坂本和師。まだまだ上積みを見込める愛馬に期待が膨らむ。

レースは想定通りで会心の勝利。「アングレかエイシンリガーズが逃げると思ったので、２番手でついて行くつもりだった」と大山龍。向正面からペースを上げて、４角で逃げるエイシンリガーズに並ぶと一方的に突き放した。「調教では息の入り方が良くなり、ずっと同じテンポで走れる。安心して乗れた」と相棒の能力に感嘆する。

次走は来月のダートグレードを予定。「オーナーと話して決めた。兵庫ジュニアグランプリ・Ｊｐｎ２（１１月２７日・園田）で強い相手と戦う。そこから園田ジュニアカップ（１２月３１日・園田）を目指して」と坂本和師。兵庫の２歳王者を目指して王道をばく進する。