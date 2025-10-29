スタバ、ホリデー新作試飲レポ ジョイフルメドレー×ストロベリーの甘酸っぱく華やかな味わい
【モデルプレス＝2025/10/29】スターバックス コーヒー ジャパンでは、2025年11月1日より始まるホリデーシーズンに合わせ、冬の風物詩のティー「ジョイフルメドレー」にストロベリーを組み合わせた「ストロベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ」「ストロベリー ムース & ジョイフルメドレー ティー ラテ」を全国のスターバックス店舗（一部を除く）で販売する。モデルプレスでは、プレス向け試飲会にて両ビバレッジを一足早く試飲してきた。
【写真】スタバ、ティー特化型店舗のホリデー限定ビバレッジ
今年のスターバックスのホリデーは“JOYFUL MEDLEY- JOYでつながる -”がテーマ。ワクワクする特別な季節に喜びが生まれ、喜びが人や想いでつながり連鎖する（＝メドレー）きっかけをビバレッジと共に届ける。
ホリデーのビバレッジのベースとなる「ジョイフルメドレー」は、毎年登場を楽しみにしているファンの多いティー。ブラックティー、ウーロン茶、ジャスミンティーの3種をブレンドし、アプリコットの香りに加え、今年はミラベル（西洋スモモ）の風味も加わり、華やかかつ奥深く豊かな味わい。「ジョイフルメドレー」がレギュラー店舗でフラペチーノになるのは初めてのこととなる。
「ストロベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ」は、ジョイフルメドレー ティーをベースにしたフラペチーノに、真っ赤なストロベリー果肉を合わせた心華やぐ一杯。真っ白なホイップクリームの上にサクサクとした真っ赤なフリーズドライのストロベリーをあしらい、色のコントラストもホリデーらしさを演出している。
ボディ部分にフラペチーノ専用のジョイフルメドレーの濃縮ベースを使用しているため、一口目はジョイフルメドレー特有のフルーティーで華やぐ香りがふんわりと心地よく広がる。
ストロベリー果肉のつぶつぶ感と甘酸っぱさが華やかなフラペチーノと好相性で、全体を混ぜると果肉感のあるオシャレないちごスムージーを思わせる味わいに。ストロベリー果肉は豊かなティーの風味を消さないよう、味のバランスにこだわって設計されているとのことだ。
また今年は、フラペチーノやホイップクリームをのせたアイスビバレッジにカスタマイズできる4種類のクッキー（別売）が登場。絵柄はリボン、スノーマン、くま、人形（全4種・ランダム）で、店舗ごとに扱う絵柄は異なる。そのため訪れる店舗によって“このクッキーを使っているんだ”とホリデーならではの発見する楽しさを感じられる。
クッキーは3枚、4枚と注文してトッピングすることもできるので、フラペチーノのホイップクリーム全体にあしらう、といったアレンジも可能だ。
「ストロベリー ムース & ジョイフルメドレー ティー ラテ」（Iced／Hot）は、濃く抽出したジョイフルメドレー ティーとミルクを合わせたティーラテに、なめらかな口どけのストロベリームースを合わせたビバレッジ。
ピンク色のストロベリームースは、カップの中にまるで一輪の花が咲いているかのようで見た目にも華やか。今回はホットを試飲したが、ストロベリーの香りと酸味が広がるムースが、濃いめに抽出したジョイフルメドレー ティー ラテに徐々にとろけ出し、まさに“とろあま”なご褒美感のある口当たり。ホワイトモカフレーバーシロップの濃密でミルキーな甘さもプラスされ、ちょっと疲れた時などに飲めばほっと癒やされるような一杯だ。
商品開発担当者によると、カスタマイズする場合は、ベースのミルクをアーモンドミルクに変更するのがおすすめとのこと。複数あるミルクの選択肢の中でもアーモンドミルクを使うと最も洋菓子っぽさのある風味になり、ジョイフルメドレーと合わせることでデザート感が演出されるという。
同日より、東京・中目黒の「スターバックス リザーブ ロースタリー 東京」においても、ホリデーシーズン限定のビバレッジの展開を開始。
ティラミスをビバレッジで表現した「バレルエイジド ティラミス ラテ」（1階メインバー）、レギュラー店とは異なる「ティバーナ ジョイフル メドレー フルリーフ」を使い、まるでショートケーキのような見た目に仕上げた「ジョイフル メドレー クリーム_ティー ラテ with ストロベリー」（2階ティバーナ バー）、スターバックス ホリデー風物詩のケーキ「クランベリー ブリスバー」をオリジナルカクテルとして表現した「クランベリー ブリスバー カクテル」（3階のアリビアーモ バー）の3種類。ドルチェを堪能するかのようなインスピレーションに溢れるラインナップだ。
加えて、今夏好評だった“カクテル×フード×コーヒー”を楽しめるディナーセット「ARRIVIAMO BAR APERICENA（アリビアーモ バー アペリチェーナ）」が、ホリデー仕様になって登場する。
ホリデーシーズンを彩るこれらのビバレッジやフードをぜひ期間中に楽しんでみてほしい。（modelpress編集部）
＜持ち帰りの場合＞687円 ＜店内利用の場合＞700円
＜持ち帰りの場合＞54円 ＜店内利用の場合＞55円
Short \570 〜／Tall \609〜／Grande \653〜／Venti \697〜（持ち帰りの場合）
Short \580〜／Tall \620〜／Grande \665〜／Venti \710〜（店内利用の場合）
※ストロベリー果肉・果汁5％未満
販売期間：2025年11月1日（土）〜
取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がある
【Not Sponsored 記事】
