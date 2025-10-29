「孫の顔を見せて、親孝行してちょうだいな」お母さん、もう苦しいよ。思わずこぼれた『本音』に、母は

筆者の知人のお話です。親と子の想いのすれ違いが、心に重く響くこともあります。「孫の顔が見たい」と言う母の言葉に葛藤したそうですが、勇気を出して本音を打ち明けてみました。それは親子関係に意外な変化をもたらしました。

孫の顔を見せてと迫る母

その出来事を通して、“母は母の考える私の幸せ”を願ってくれていることに気づけたのです。私ももっと早くに“私にとっての幸せ”を伝えておけばよかったとも反省しました。

自分で決めた人生を歩むことが幸せにつながり、やがては親孝行になると思えるようになりました。

【体験者：30代・女性自営業、回答時期：2025年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：大葉みのり

FTNコラムニスト：一瀬あい

元作家志望の専業ライター。小説を志した際に行った女性への取材と執筆活動に魅せられ、現在は女性の人生訓に繋がる記事執筆を専門にする。特に女同士の友情やトラブル、嫁姑問題に関心があり、そのジャンルを中心にltnでヒアリングと執筆を行う。