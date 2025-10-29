日本マクドナルド新CMに登場

体操男子・五輪金メダリストの内村航平さんを斬新な形で起用した新CMが大反響を呼んでいる。日本マクドナルドのX公式アカウントが29日、新商品「チキチキン」のウェブCMを公開。様々なキャラクターが登場する情報量の多さに、ネット上では困惑の声が広がった。

公開されたウェブCMは、テレビアニメ「まんが日本昔ばなし」のエンディング曲「人間っていいな」をパロディ化したもの。内村さんの他、漫画「ドラゴンボール」の孫悟空の声優等で有名な野沢雅子さん、人気ゲーム「ストリートファイター」の登場キャラクターなどが、イラスト化されて登場する。

独特な世界観を醸した1分14秒の映像が反響を呼び、投稿は400万超の表示件数を記録。X上のファンからは「カオスとかいう次元も超えてる」「キャラの渋滞がすごい」「これを企画会議で進言した人どんな心境だったんだよ…」「ぶっ飛んでんなw」「どうやって企画説明したの？」「こんな事許されていいのか」との反応が寄せられている。

内村さんは2022年に現役引退を発表。五輪4大会に出場し、個人総合2連覇を含む7つのメダルを獲得した。世界選手権でも個人総合6連覇を含む、19個のメダルを獲得している。



（THE ANSWER編集部）