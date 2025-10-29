名古屋・栄にあるイタリア料理店「Pagina Italian fire-works ＋cafe」の名物は“薪焼き”と“窯焼き”料理。店内には立派な窯が設置され、薪が積まれています。



2025年8月からメニューが新しくなり、特におすすめは生地からこだわった「窯焼きピッツァ」。粉の種類や配合を研究して完成した生地を、高温の窯で一気に焼き上げることで、外はパリッと、中はモチモチに。冷めてもおいしさが続くのが特徴です。





定番の「マルゲリータ」や「ジェノベーゼ イワシとセロリ」などに加え、新登場の【黄金のマルゲリータ】も人気。甘みのある“黄色トマト”を使ったソースで、酸味が控えめ。トマトが苦手な子どもでも食べやすい優しい味わいです。新メニュー【ブロッコリーの窯焼き】は、ブロッコリーを半分まるごと使用し、一度茹でてから窯で焼き上げた一品。アンチョビとマヨネーズソースが絶妙にマッチし、ボリュームがありながらも罪悪感なく味わえます。話題の【窯焼きパスタ】も見逃せません。「ミートソースボルケーノ」は、とろけるチーズの下にゴロゴロ肉のボロネーゼを入れて窯焼きしたメニュー。あふれるチーズと濃厚ソースの相性が抜群です。「カルボナーラボルケーノ」もあり、特に若い女性から支持を集めています。そのほか、サラダやスフレオムレツなどの前菜、各種パスタメニューも充実。ワインは約60～70種類を取り揃え、イタリアを中心にフランス、スペイン、オーストラリア産など幅広く楽しめます。リーズナブルな樽生ワイン、ウイスキー、カクテルもあり、カジュアルにイタリアンを堪能できます。落ち着いた雰囲気の店内には、カウンター席、テーブル席、ソファ席、テラス席を完備。お一人様からファミリー、グループ、大人数でのパーティーまで、幅広いシーンで利用されています。＜主なメニュー＞【前菜8種盛り合わせ】（1800円）【ブロッコリーの窯焼き】（1300円）【窯焼きパスタ（ミートソースボルケーノ）】（2500円）【黄金のマルゲリータ】（1800円）【ジェノベーゼ イワシとセロリ】（1800円）※2025年7月22日時点の情報です。