とろけるチーズの窯焼きパスタが人気 名古屋・栄駅近くで楽しむ薪焼きイタリアンレストラン
名古屋・栄にあるイタリア料理店「Pagina Italian fire-works ＋cafe」の名物は“薪焼き”と“窯焼き”料理。店内には立派な窯が設置され、薪が積まれています。
2025年8月からメニューが新しくなり、特におすすめは生地からこだわった「窯焼きピッツァ」。粉の種類や配合を研究して完成した生地を、高温の窯で一気に焼き上げることで、外はパリッと、中はモチモチに。冷めてもおいしさが続くのが特徴です。
新メニュー【ブロッコリーの窯焼き】は、ブロッコリーを半分まるごと使用し、一度茹でてから窯で焼き上げた一品。アンチョビとマヨネーズソースが絶妙にマッチし、ボリュームがありながらも罪悪感なく味わえます。
話題の【窯焼きパスタ】も見逃せません。「ミートソースボルケーノ」は、とろけるチーズの下にゴロゴロ肉のボロネーゼを入れて窯焼きしたメニュー。あふれるチーズと濃厚ソースの相性が抜群です。「カルボナーラボルケーノ」もあり、特に若い女性から支持を集めています。
そのほか、サラダやスフレオムレツなどの前菜、各種パスタメニューも充実。
ワインは約60～70種類を取り揃え、イタリアを中心にフランス、スペイン、オーストラリア産など幅広く楽しめます。リーズナブルな樽生ワイン、ウイスキー、カクテルもあり、カジュアルにイタリアンを堪能できます。
落ち着いた雰囲気の店内には、カウンター席、テーブル席、ソファ席、テラス席を完備。お一人様からファミリー、グループ、大人数でのパーティーまで、幅広いシーンで利用されています。
＜主なメニュー＞
【前菜8種盛り合わせ】（1800円）
【ブロッコリーの窯焼き】（1300円）
【窯焼きパスタ（ミートソースボルケーノ）】（2500円）
【黄金のマルゲリータ】（1800円）
【ジェノベーゼ イワシとセロリ】（1800円）
※2025年7月22日時点の情報です。