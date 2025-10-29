日本茶といえば「抹茶」が定番ですが、いま「ほうじ茶」が国内外から注目を集めています。そんなほうじ茶の魅力を五感で味わえる専門店が、宇治にある「HOHO HOJICHA」。本格茶葉はもちろん、香り高いスイーツやラテなど、ほうじ茶の可能性を広げるラインナップが話題です。抹茶とはひと味違う、日本茶の“新定番”を体験してきました！

宇治の街角から香る、上質なほうじ茶の香り

JR宇治駅南口から徒歩3分、宇治橋商店街の中にある「HOHO HOJICHA 焙茶専門店」は、知る人ぞ知るほうじ茶の聖地。

一歩店内に入ると、まず迎えてくれるのは大きな焙煎機。そして店内にふわっと広がる香ばしい香り。この焙煎機で毎日焙じているそうで、まるで香りごと買い物しているような感覚に包まれます。

店内は左が物販、右がカフェスペース。天井の木の格子や、ナチュラルな木材を多用したインテリアで統一されていて、落ち着いた和モダンの雰囲気が心地よいです。観光の途中にふらっと立ち寄るのはもちろん、地元の人が日常的に通いたくなるような、気取らない親しみやすさも感じます。

このカフェを運営するのは「株式会社丸宇（まるう）」。「ほうじ茶の魅力ももっと伝えたい」という思いから、2020年にこのお店をスタート。そこで焙煎された看板商品「悦びの焙じ茶」は、日本茶インストラクター協会主催「日本茶AWARD」にてプラチナ賞を受賞。さらに、フランス・パリで行われた「ジャパニーズティーセレクション」でも銅賞を獲得したという実力派です。

店頭には「悦びの焙じ茶」以外にも、宇治産の一番茶を焙煎した香り豊かな茶葉や、柚子・白桃などをブレンドしたフレーバー系まで幅広いラインナップ。香りと旨みのバランスが絶妙で、「ほうじ茶ってこんなに奥深いんだ…」と感動するはず。

5種のスイーツでほうじ茶を満喫！かわいくて香ばしい「天国プレート」

「HOHO HOJICHA」で人気なのは、もちろんほうじ茶。でも…スイーツの完成度も高すぎました！店内で楽しめる「HOHOの天国スイーツプレート」は、まさに“ほうじ茶ワールド”を味わえる欲張りセット。

写真は秋限定のバージョンで、内容は季節によって変わりますが、左から順に…

秋のリスさんミニパフェ、ほうじ茶パンナコッタ、ほうじ茶＆キャラメルのジェラート、ほうじ茶カステラ（職人さんとのコラボ）、ほうじ茶ブラウニー（くるみ入り）の豪華5品！

クッキーのトッピングや器のセレクトまで、店舗の女性スタッフさんたちが相談して決めているそう。かわいさとおいしさをどちらも妥協しないのが「HOHO流」！

ラテはセットでついてきて、なんと4種類から選べます。牛乳ベースの「ほうじ茶ラテ」「極上の碾茶 ほうじ茶ラテ」、生クリームたっぷりの「ほうじ茶クリームラテ」「極上の碾茶 ほうじ茶クリームラテ」。さらに甘さも「無糖・半糖・全糖」から選べるので、自分好みにカスタム可能なのも嬉しいポイントですよね。

他にも香ばしさが光る「どんぐりジェラート」は、焙煎の強さや茶葉の配合で何度も試作を重ねたこだわりの味。キャラメルとの組み合わせは「苦味×苦味」がクセになる、ちょっと大人なペアリングです。

ほか、4種類のほうじ茶飲み比べセットなんかもあり、ほうじ茶好きにはたまらないラインアップでした。

おうちでも天国気分！京都駅でも“ほうじ茶スイーツ”買えます♡

抹茶に続く“日本茶ブーム”の次なる主役として、いま世界中で注目されつつある「ほうじ茶」。その香ばしさと奥深い味わいは、日本の伝統と新しさを感じさせてくれます。

お土産に人気の焙じ茶シロップ！牛乳と割ったりプリンにかけたり楽しみ方無限大

「HOHO HOJICHA」では、そんなほうじ茶の魅力を五感で楽しめるスイーツやドリンクがずらり。宇治本店で味わえる“天国スイーツ”はもちろんですが、最近は京都駅八条口にテイクアウト専門店をオープンしたそうです。世界に認められる「ほうじ茶」で、まだ知らない“ほうじ茶の世界”…ぜひ体験してみてください。

About Shop

HOHO HOJICHA 宇治本店

京都府宇治市宇治妙楽51-2

営業時間：10:00～18:00

定休日：なし

Instagram：＠hohohojicha

あかざしょうこ

ウフ。編集スタッフ

関西方面のスイーツ担当。1984年生まれ、大阪育ちのコピーライター。二児の母。焼き菓子全般が好き。特に粉糖を使ったお菓子が好きです。