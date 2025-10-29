ジャスティン・トルドー元カナダ首相はケイティ・ペリーにぞっこん！
先日ついに、ケイティ・ペリーとの交際を認めたカナダの元首相ジャスティン・トルドー。夏に初めて交際が噂された2人だが、トルドー元首相はケイティに夢中だと、関係者が明かした。
【写真】破局のオーランド・ブルーム＆ケイティ・ペリー、前妻との息子も含め４人で家族写真公開 気マズイ笑顔？
現地時間10月25日、仏パリの老舗キャバレー、クレイジー・ホースでケイティの41歳の誕生日をお祝いした後、2人で堂々と手を繋ぎ、笑顔で、待ち構えたカメラマンの前に姿を現したトルドー元首相とケイティ。PageSixによると「彼はケイティに夢中で、彼女のことを完璧な女性だと思っています。2人は政治や子ども、フランス料理など、あらゆることで気が合うのです。お互いに魅力を感じていますよ」と関係者が明かしたそうだ。
2人は7月に、カナダ、モントリオールでディナーと散歩をキャッチされ、交際の噂が浮上。9月には、ヨットバカンス中に抱き合いながらキスをする姿をパパラッチに撮られていた。情報筋によると、ツアー中のケイティに会うため、トルドー元首相がカリフォルニアに飛ぶなど、度々会っていたようだ。
ケイティは6月に、9年に渡って破局と復縁を繰り返し、娘のデイジー・ダヴをもうけたオーランド・ブルームと破局を公表。トルドー元首相も、結婚生活18年にして3人の子どもをもうけた妻ソフィー・グレゴワールと、2023年に破局している。
なおトルドー元首相は、今年はじめに任期を終えて辞任し、政界からも引退を表明した。社交界関係者は、「彼は一からやり直そうとしています。公職や結婚のしがらみから自由になったのです」とコメント。また、2000年に亡くなった彼の父親で、第20・22代カナダ首相でもあるピエール・トルドーも、バーブラ・ストライサンドやキム・キャトラルら有名人と交際してきたことに触れ、「彼を知る人なら、ジャスティンが有名人と付き合うことに驚きはしないでしょう。父親の影響です。DNAですよ」と語ったそうだ。
また、長年トルドー元首相を追って来たカナダのコラムニストのシナン・ゴヴァニも、「ジャスティンを知る人、もしくは彼を長年追って来た人なら誰しも、首相辞任後に彼が“一般人”と交際するなどと思いはしません。彼はスポットライトに夢中です。ここカナダでは、しばしば不当なほどに、酷い攻撃を受けて来ました。人にどう言われようと、一切気にしていないのだと思います」と語っている。
