アーミー・ハマーの映画復帰作は西部劇スリラー！ 予告編が公開
映画『君の名前で僕を呼んで』などで知られ、セックススキャンダルで表舞台から姿を消したアーミー・ハマー。映画復帰作となる『Frontier Crucible（原題）』の予告編が公開された。
【動画】アーミーの復帰作『Frontier Crucible（原題）』予告編
Varietyによると、本作はハリー・ウィッチントンの小説『Desert Stake‐Out（原題）』を原作とした西部劇スリラー。医療物資を積んだ荷馬車がアパッチ族に狙われるなか、警護の4人が誤ってアパッチ族の斥候を殺害してしまい、トラブルに巻き込まれる様子が描かれるそうだ。
『トマホーク ガンマンvs食人族』や『ブルータル・ジャスティス』のダラス・ソニアーが自身の製作会社Bonfire Legendを通じてプロデュースを行い、トラヴィス・ミルズが監督を務める。共演はウィリアム・H・メイシーやトーマス・ジェーン、メアリー・スティックリー、ジョシュア・オジックら。
『君の名前で僕を呼んで』や『コードネーム U.N.C.L.E.』、『ナイル殺人事件』などに出演し、人気を博したアーミーだが、2021年に過激な性的願望を綴ったとされるDMが流出したことに端を発して、性的虐待疑惑が浮上。疑惑を全て否定し、関係は合意に基づくものだったと主張したが、決まっていたプロジェクトから降板したほか、事務所からも契約を打ち切れ、一時期表舞台から姿を消した。ロサンゼルス市警察が性的暴行の告発を捜査していたが、刑事告発には至っていない。
なお『Frontier Crucible』は、アメリカで12月5日より劇場公開と同時にデジタル配信される。
