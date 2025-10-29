『薬屋のひとりごと』マミー姿のキュートな小蘭＆子翠 ハロウィン企画で新規ビジュアル＆ミニボイスドラマ公開
テレビアニメ『薬屋のひとりごと』の企画「ハロウィン2025」から、新規ビジュアルが3日間連続で公開されることが発表された。第1弾として、マミーに扮した小蘭と子翠のキャラクタービジュアルとミニボイスドラマが29日、公開された。
【画像】金木犀が香る庭で剣の稽古する壬氏＆馬閃＆李白
本作は、毒と薬に異常な執着を持つ薬屋の娘・猫猫（マオマオ）と、謎多き美形の宦官・壬氏（ジンシ）が、宮中で次々と巻き起こる難事件に挑んでいく“謎解きエンターテインメント”。原作は日向夏氏、イラストはしのとうこ氏が担当している。22日に公開された放送2周年記念PVにて、テレビアニメ第3期とシリーズ初の劇場版の制作が発表された。
第1弾のマミーに扮した小蘭と子翠は、おそろいのカラーリングの衣装を身にまとい、体には包帯が巻かれている。子翠はチャームポイントの髪型も包帯にチェンジ。元気いっぱいにハロウィンの宴の幕開けを告げるビジュアルとなった。
また、ミニボイスドラマ付き動画はYouTubeにて公開されている。
