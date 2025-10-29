【スタバ新作レポ】ストロベリー×ティーの香りが広がるホリデービバレッジ、一足先に飲んできた
スターバックスにホリデーシーズンが到来。人気の冬限定ティー『ジョイフルメドレー』にストロベリーを重ねた新作ビバレッジ2種が11月1日より登場する。毎年注目が集まるホリデー限定のビバレッジ。今年は“JOYFUL MEDLEY ― JOYでつながる ―”がテーマになっており、“ストロベリー×ジョイフルメドレー”でとろあま体験ができるという。そんな新作ビバレッジを、編集部が一足先にメディア向け試飲会で体験してきた。
【写真】スノーマンにくま、可愛すぎるランダムクッキー4種
『ストロベリー＆ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ』は、見た目からしてホリデー気分を盛り上げる1杯だ。トッピングのホイップにはフリーズドライのストロベリーが散りばめられ、カップの底にはストロベリー果肉がごろごろ。混ぜながら飲むと、果肉の甘酸っぱさとティーの香りが絶妙に溶け合い、後味にほのかなジャスミンの清涼感が残る。甘さは控えめで、紅茶ベースならではの上品な軽さも感じられた。
もうひとつ注目は、別売りで用意された4種類のクッキー。リボン、スノーマン、くま、人形のモチーフがあり、トッピングとしてランダムに登場する。どのクッキーになるかは“開けてみてのお楽しみ”という仕様で、まるでプレゼント交換のようなワクワク感が味わえる。店舗ごとに固定されているため、訪れる場所で違う組み合わせに出会えるのも面白いポイントだ。
『ストロベリー ムース＆ジョイフルメドレー ティー ラテ』はホットとアイスの両方で用意されている。ストロベリームースの香りとミルクのまろやかさが溶け合い、心まで温まる一杯。ジョイフルメドレーの茶葉を濃く抽出したベースがしっかりと主張し、甘さの中に深みを感じる。おすすめのカスタマイズはアーモンドミルク変更（無料）。ナッツの香ばしさが加わり、まるで洋菓子のような味わいが楽しめる一杯になっている。
■商品概要
『ストロベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ』
Tallサイズのみ
価格：持ち帰り（\687円） 店内（\700円）
『ジョイフル クッキー トッピング』
価格：持ち帰り（\54円） 店内（\55円）
※絵柄は全4種・ランダム。
※カスタマイズ対象商品は、全てのフラペチーノ と、ホイップクリームをのせた全アイスビバレッジ。
『ストロベリー ムース & ジョイフルメドレー ティー ラテ』（Iced / Hot）
＜持ち帰り＞ Short \570円〜 / Tall \609円〜 / Grande \653円〜 / Venti \697円〜
＜店内＞ Short \580円〜 / Tall \620円〜 / Grande \665円〜 / Venti \710円〜
※ストロベリー果肉・果汁5％未満
■販売期間
2025年11月1日（土）〜
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がある。
『ストロベリー＆ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ』は、見た目からしてホリデー気分を盛り上げる1杯だ。トッピングのホイップにはフリーズドライのストロベリーが散りばめられ、カップの底にはストロベリー果肉がごろごろ。混ぜながら飲むと、果肉の甘酸っぱさとティーの香りが絶妙に溶け合い、後味にほのかなジャスミンの清涼感が残る。甘さは控えめで、紅茶ベースならではの上品な軽さも感じられた。
もうひとつ注目は、別売りで用意された4種類のクッキー。リボン、スノーマン、くま、人形のモチーフがあり、トッピングとしてランダムに登場する。どのクッキーになるかは“開けてみてのお楽しみ”という仕様で、まるでプレゼント交換のようなワクワク感が味わえる。店舗ごとに固定されているため、訪れる場所で違う組み合わせに出会えるのも面白いポイントだ。
『ストロベリー ムース＆ジョイフルメドレー ティー ラテ』はホットとアイスの両方で用意されている。ストロベリームースの香りとミルクのまろやかさが溶け合い、心まで温まる一杯。ジョイフルメドレーの茶葉を濃く抽出したベースがしっかりと主張し、甘さの中に深みを感じる。おすすめのカスタマイズはアーモンドミルク変更（無料）。ナッツの香ばしさが加わり、まるで洋菓子のような味わいが楽しめる一杯になっている。
■商品概要
『ストロベリー & ジョイフルメドレー ティー フラペチーノ』
Tallサイズのみ
価格：持ち帰り（\687円） 店内（\700円）
『ジョイフル クッキー トッピング』
価格：持ち帰り（\54円） 店内（\55円）
※絵柄は全4種・ランダム。
※カスタマイズ対象商品は、全てのフラペチーノ と、ホイップクリームをのせた全アイスビバレッジ。
『ストロベリー ムース & ジョイフルメドレー ティー ラテ』（Iced / Hot）
＜持ち帰り＞ Short \570円〜 / Tall \609円〜 / Grande \653円〜 / Venti \697円〜
＜店内＞ Short \580円〜 / Tall \620円〜 / Grande \665円〜 / Venti \710円〜
※ストロベリー果肉・果汁5％未満
■販売期間
2025年11月1日（土）〜
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がある。