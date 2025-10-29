Perfumeあ〜ちゃん、妹・西脇彩華と2ショット「美人姉妹」「西脇姉妹大好きです」
テクノポップユニット・Perfumeのあ〜ちゃん（36）が29日、妹でタレント・西脇彩華（33）のインスタグラムに登場。姉妹2ショットが公開された。
【写真】「美人姉妹」Perfumeあ〜ちゃん＆西脇彩華の姉妹2ショット
投稿されたのは、26日に開催された、2人がパーソナリティーを務める広島FM『あ〜ちゃん ちゃあぽんの！“West Side Story”』の公開収録イベントでのオフショット。おそろいの衣装姿で、ステージ写真や舞台裏での2ショットなどを披露した。
西脇はイベントの感想を述べ、「姉妹ラジオも放送500回を迎えられて約9年半。それもこれも全ては聞いてくださる皆さま、応援してくれる皆様のおかげだなあとしみじみ」とコメント。「自分たちの人生丸ごと応援してくれるだいすきなWSSスタッフさんたちがいて姉妹は心から楽しんでお話ができるのです。心から感謝します」と素直に気持ちを伝えた。
この投稿にファンからは「美人姉妹」「西脇姉妹大好きです」「見れて嬉しいです」「2人とも衣装がよく似合っていて、可愛い」などのコメントが寄せられている。
【写真】「美人姉妹」Perfumeあ〜ちゃん＆西脇彩華の姉妹2ショット
投稿されたのは、26日に開催された、2人がパーソナリティーを務める広島FM『あ〜ちゃん ちゃあぽんの！“West Side Story”』の公開収録イベントでのオフショット。おそろいの衣装姿で、ステージ写真や舞台裏での2ショットなどを披露した。
この投稿にファンからは「美人姉妹」「西脇姉妹大好きです」「見れて嬉しいです」「2人とも衣装がよく似合っていて、可愛い」などのコメントが寄せられている。