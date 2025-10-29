原口あきまさ、結婚15年の妻・福下恵美の“愛情たっぷり”手作り朝食ショット披露「最高の朝ごはん」「どこかのお店かと思いました」
ものまねタレントの原口あきまさ（49）が28日、自身のインスタグラムを更新。妻でタレントの福下恵美（41）が作ったという愛情たっぷりの朝食写真を公開し、その“最高すぎる朝時間”に注目が集まっている。
【写真】「最高の朝ごはん」原口あきまさが披露した妻・福下恵美の手作り朝食
白いご飯に目玉焼き、ウインナー、味噌汁、魚料理やとろろまで並んだ、まるで定食屋のワンプレートのような品数豊富な和朝食。トレーに丁寧に盛り付けられた料理からは、家族への思いやりが伝わってくる。原口は投稿で「#お歯よう #あさごはんプレート #嫁ちゃんありがとう」と感謝の言葉を添え、仲むつまじい夫婦関係をのぞかせた。
思わず食欲をそそられる朝食ショットには、ファンから「栄養たっぷり 朝から元気でスタートできますネ」「美味しそうでお腹空きます」「よっ幸せ者ッッッ」「最高の朝ごはん」「これはサイコーに美味しいね」「どこかのお店かと思いました」など、羨望と称賛の声が相次いでいる。
原口と福下は2010年に結婚。原口は現在、4児の父として家庭を大切にしながら活動を続けている。
【写真】「最高の朝ごはん」原口あきまさが披露した妻・福下恵美の手作り朝食
白いご飯に目玉焼き、ウインナー、味噌汁、魚料理やとろろまで並んだ、まるで定食屋のワンプレートのような品数豊富な和朝食。トレーに丁寧に盛り付けられた料理からは、家族への思いやりが伝わってくる。原口は投稿で「#お歯よう #あさごはんプレート #嫁ちゃんありがとう」と感謝の言葉を添え、仲むつまじい夫婦関係をのぞかせた。
思わず食欲をそそられる朝食ショットには、ファンから「栄養たっぷり 朝から元気でスタートできますネ」「美味しそうでお腹空きます」「よっ幸せ者ッッッ」「最高の朝ごはん」「これはサイコーに美味しいね」「どこかのお店かと思いました」など、羨望と称賛の声が相次いでいる。
原口と福下は2010年に結婚。原口は現在、4児の父として家庭を大切にしながら活動を続けている。