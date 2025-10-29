TBS¡Ö¤¸¤ã¤¢¤Ä¤¯¡×²÷µó¡¡TverÇÛ¿®¤ÇVIVANT¡¢Ì¾ÃµÄåÄÅÅÄÄ¶¤¨ÎòÂåºÇÂ¿ºÆÀ¸²ó¿ô¡¡¼ÒÄ¹´î¤Ó¸ì¤ë
TBS¤Ï29Æü¡¢Åìµþ¡¦ÀÖºä¤ÎÆ±¶É¤ÇÄêÎã¼ÒÄ¹²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢½÷Í¥¡¦²ÆÈÁ¤ÈÇÐÍ¥¡¦ÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ö¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÌµÎÁÇÛ¿®Æ°²è¥µ¡¼¥Ó¥¹Tver¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¤¸¤ã¤¢¤Ä¤¯¡×¤ÎÂè3ÏÃ¤¬ºÆÀ¸²ó¿ô442Ëü²ó¡ÊÇÛ¿®³«»Ï¸å1½µ´Ö½¸·×¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Æ±¶É¤Î¥É¥é¥ÞÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯8·îÊüÁ÷¤Î¡ÖVIVANT¡×Âè5ÏÃ¤Î419Ëü²ó¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ò´Þ¤á¤¿Á´ÉôÌç¤Ç¤Ï24Ç¯12·îÊüÁ÷¤Î¡Ö¿åÍËÆü¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó Ì¾ÃµÄåÄÅÅÄ Âè3ÏÃ¡¡²øÅðVSÌ¾ÃµÄå¡ÁÁÀ¤ï¤ì¤¿ÇòÄ»¤Î²Î¡Á¡×¤Î430Ëü²ó¤¬ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤É¤Á¤é¤â¾å²ó¤ê¡¢Æ±¶É¤ÎÎòÂåºÇ¹âÇÛ¿®µÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡Î¶ÊõÀµÊö¼ÒÄ¹¤Ï¡ÖVIVANT¤ò¾å²ó¤ë¿ô»ú¤òµÏ¿¤·¤¿¡£À¨¤¤¿ô»ú¤À¤È»×¤¦¡£¿§¡¹¤Ê·Á¤Ç²æ¡¹¤¬È¯¿®¤¹¤ë¥É¥é¥Þ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿²þ¤á¤Æ¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤¿¡£Èó¾ï¤Ë´ò¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÀº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»°¾ë¿¿°ì¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀïÎ¬¶ÉÄ¹¤ÏºòÇ¯1·î´ü¤ÎTBS¶âÍË¥É¥é¥Þ¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡×¤È¡Ö»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¥³¥ó¥×¥é¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þÂå¤Ë¡¢¤½¤³¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£³Î¤«¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò¤ä¤Ã¤¿¤é¤Þ¤º¤¤¤è¤Í¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤âËÜÅö¤Ï¡ÊËÜ¼Á¤Ï¡Ë¤½¤³¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤ò¶¦´¶¤·¤Æ´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¡¢¹¥É¾¤ÎÍýÍ³¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¸¶ºî¤Ï¥¦¥§¥Ö¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¿Íµ¤Æ±Ì¾Ì¡²è¡£²ÆÈÁ±é¤¸¤ëÈà½÷¤ËÃÝÆâ±é¤¸¤ëÄâ¼ç´ØÇò»×¹Í¤ÊÈà»á¤¬¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤òÃÇ¤é¤ì¡¢ÇË¶É¤¹¤ë¤È¤³¤í¤«¤éÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£Îø¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤À¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò¼è¤êÌá¤½¤¦¤È¤·¡¢¡ÖÎÁÍý¤Ï½÷¤¬ºî¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡ª¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿Èà»á¤Ï°¦¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Ù¤¯¼«¿È¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹¡£2¿Í¤ÎÀ®Ä¹¤ÈºÆÀ¸¤ò¥³¥ß¥«¥ë¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£