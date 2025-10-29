Instagramに投稿されて注目を集めているのは、預かりボランティアとして１年間お世話していた保護犬と久しぶりの再会を果たした時の様子です。想像以上に大喜びし、「会いたかったよ～！」と感情を爆発させる姿に、「泣いた」「こんなに尻尾をブルンブルンしてもらって」「見ている私まで、すごく嬉しくなりました！」などの声が殺到しています。

お世話していた保護犬・いちかちゃん

Instagramアカウント「フラットコーテッドレトリバーのリサとニーナ(@lisa_flat_dog)」では、普段は投稿者さまの飼い犬「リサ」ちゃんと「ニーナ」ちゃんの様子が投稿されています。

今回、注目を集めているのは、1年間預かりボランティアとしてお世話をしていた保護犬「いちか」ちゃんとのお話です。

いちかちゃんは保護・救出されて投稿者さまのお家に預けられた際、骨と皮だけの12キロと痩せ細った体格だったといいます。

ずっと狭い場所に入れられ、外にも出してもらえなかった背景が窺えるような状態だったそうで、上質な食事と山や原っぱを自由に駆け回る楽しさ、愛情を込めてお世話されることの温かさを伝えたという投稿者さま。

そして1年9ヶ月前、素敵な里親さまとご縁があり、新たなずっとのお家に旅立っていったといういちかちゃん。里親さまはいつも写真を送ってくれていたそうで「またいつか会いたいね！」とご夫婦で話していたのだそう。

いちかちゃんと1年9ヶ月ぶりの再会

そんないちかちゃんと、1年9ヶ月ぶりに再会することになったという預かりパパさん。「覚えていてくれるかな？」と一抹の不安を感じながら再会してみると……

遠くから近づいてくる段階ですでに「ピーピー」と嬉しさが込み上げてきているような鳴き声が！そして、預かりパパさんの目の前にくると、「預かりパパさん！？本当にあの預かりパパさんなの！？」と何度も、何度も匂いを嗅いで確かめます。

お世話になった預かりパパさんだとわかると、「嬉しい、嬉しいよ！！」という興奮気味の声が聞こえてくるような喜びっぷり！

何度も何度も立ち上がっては、預かりパパさんに飛びついたり、抱きついたり、顔をすりすりと擦りつけたり……言葉がなくとも、ちゃんと預かりパパさんだと理解して再会できた喜びを感じている様子が手にとるように伝わってきたといいます。

時折、「会いたかったよ～！」と言いたげな様子でピーピーと鳴き声を出すいちかちゃん。その切なげな声からは、心の底から喜んでいる様子が伝わってきます。

きっと、1年前に人の温かさや生きることの楽しさを教えてくれた預かりパパさんたちのことをずっと覚えていたのでしょう。

感情が爆発する姿に涙

さらに、立ち上がったまま預かりパパさんに手をつき、「くぅ～ん、くぅ～ん」と何かを喋りかけるような様子を見せ始めるいちかちゃん。もしかすると、感謝の気持ちとこの1年9ヶ月で楽しかった出来事などをお話ししてくれているのかも！？

その後もなかなか興奮が冷めないいちかちゃん。飛びついたり、スリスリしたりと感情を大爆発させているうちに……

ご夫婦といちかちゃんの再会の様子は、 Instagramに投稿されると多くの人の胸を打ち、「泣いた」「こんなに尻尾をブルンブルンしてもらって感動的な再会ですね」「見ている私まで、すごく嬉しくなりました！」などの声が殺到しました。

保護犬は辛い過去を背負って生きているわんこも多くいます。しかし、いちかちゃんのように素敵な方々と出会うことで、より感謝の気持ちや愛情は大きくなり、愛情を注ぎながら献身的にお世話してもらった日々がこれ以上ないくらいキラキラとした宝物になるのでしょう。

近年、日本でも保護犬を家族にお迎えしている人が少しずつ増えています。今後、より辛い過去を背負った保護犬たちが、いちかちゃんのように素敵なご家族と幸せな日々を歩んでいけるようになるといいですね。

Instagramアカウント「フラットコーテッドレトリバーのリサとニーナ」では、今回登場した投稿者さまご夫婦が一緒に暮らすリサちゃんとニーナちゃんという2匹のフラットコーテッドレトリバーの日常が更新されています。

元気いっぱいで賢い2匹の様子もぜひチェックしてみてくださいね！

いちかちゃん、投稿者さま、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

