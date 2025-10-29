保護子猫が柴犬さんの前足に乗ってスヤスヤ…。動けなくて困り果てるわんこですが…！？あまりにも尊い光景は大きな反響を集め、投稿は記事執筆時点で29万回再生を突破。「なんて優しい子」「可愛いの極み」「困り顔だけどまんざらでもない！？」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：犬の前足に『保護子猫』が乗った結果→動けなくなってしまい…あまりにも愛おしい『困り果てる光景』】

わんこの前足に子猫が…！

TikTokアカウント「komugishibainu8」に投稿されたのは、柴犬の女の子「こむぎ」さんと子猫たちの日常の一コマ。

フセの姿勢で寛ぐこむぎさんの前足にすっぽりとおさまり、ウトウトと心地よさそうな子猫の姿が。この子猫、実は今年の8月に段ボールに入って捨てられていたのだとか。投稿主さんの懸命なお世話により酷暑を乗り越えスクスクと成長しているといいます。

そんな子猫たちにとってこむぎさんはお母さんさながら。この日もこむぎさんの前足を特等席として占領していたそう。

動けない…困ってしまうわんこ

まったく動かない子猫にちょっぴり困ったようなお顔のこむぎさん。自分が立ち上がってしまうと子猫が起きてしまうことを理解しているのでしょう。

さらにもう1匹の子猫もこむぎさんのそばにやってきて、ますます動けなくなってしまいました…！とはいえ戸惑ってはいるものの、まんざらでもない様子からは子猫たちへの無償の愛を感じます。

種別を超えて子猫たちを慈しむこむぎさんの姿には目頭が熱くなってしまいます。これからのこむぎさんと子猫たちの関係から目が離せませんね。

この投稿には「ちょっと困っててかわいい」「動物ってすばらしい」「癒されました」などのコメントが寄せられています。こむぎさんの優しさに胸を打たれた人が多いようですね。

猫じゃらしを独占！？

こむぎさんと子猫たちの微笑ましい姿が、別投稿にも紹介されています。猫じゃらしで子猫たちと遊ぼうとする投稿主さんですが、誰よりもこむぎさんがじゃれていたそう。

何とか紐に飛びつき遊ぼうとする子猫たちですが、肝心のおもちゃ部分はこむぎさんがガッチリつかんでいるため思う様に遊べない模様。

いつもベビーシッターをしてくれるこむぎさん、たまには思いっきり遊びたいですよね♡

こむぎさんと子猫たちの賑やかで平和な日常は、TikTokアカウント「komugishibainu8」を覗いてみてくださいね♪

写真・動画提供：TikTokアカウント「komugishibainu8」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております