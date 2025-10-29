障がいのある人たちの陸上競技、パラ陸上。その日本選手権大会が2026年金沢市で開かれます。日本パラ陸上競技連盟の増田明美会長が、29日、北陸放送を訪れ大会への協力を要請しました。

日本パラ陸上競技連盟は、女子マラソンオリンピック元代表の増田明美さんが会長を務めています。

2025年インドのニューデリーで開かれた世界選手権大会で、日本は金メダル4個、銀メダル8個、銅メダル2個の合計14個のメダルを獲得しました。

北陸放送を訪れた増田会長は、2026年に金沢市で開く大会は、これまで別に開催されていた知的障がい者部門の陸上競技大会と同時開催で実施することを明らかにし、協力を要請しました。

パラスポーツの課題

東京パラリンピックでの日本選手の活躍もあって、パラスポーツが報道されることも増えてきた一方、課題も多く残っています。

例えば、競技用車いすは世界大会参加レベルにもなると1台250万円以上になります。競技用の義足は1点もの。選手の成長にあわせ調整も必要で大きな負担です。

遠征費用を自己負担しているパラアスリートも多く、恵まれた環境にいる選手は一握りにとどまっています。

視覚障がい選手の伴走者（ガイドランナー）や、専門的な指導が可能なコーチの育成・確保も、競技レベル維持・向上のためには不可欠で、そのためにも金沢での日本選手権大会はより多くの人に観戦してもらい、関心を高めたいとしています。

日本パラ陸上競技連盟・増田明美会長「東京パラリンピックが開催されたことによって、パラリンピックっていう認知度は上がってると思うんですけども、まだまだ大会の観客数が少ないところを見ると関心度は薄いです。もっともっと競技場に足を運んでいただければと思います」

加賀温泉郷マラソンではゲストで登場

増田さんと言えば、1984年、女子マラソンが初めて正式種目となったロサンゼルスオリンピックに、日本代表として出場した経験を持ち、日本女子長距離界の草分け的存在です。

石川県には加賀温泉郷マラソンにもゲストとして度々登場、走ることの楽しさを伝えてきました。

日本パラ陸上競技連盟・増田明美会長「Ｑ：石川県の印象は？加賀温泉郷マラソンは3つの温泉地を走る、金沢マラソンもそうですが町の皆さんが全力で応援してくれる素晴らしい大会ですよね。そして何よりも、鈴木雄介選手を生み出した、“競歩の聖地”ですね」

増田会長が解説！北陸の有望選手

2025年の世界選手権大会(インド・ニューデリー)では、福井県の川上秀太選手が、男子100ｍ決勝(T13クラス・視覚障がい）で金メダルを獲得しました。

その川上選手がどんな選手か聞いてみると・・・

日本パラ陸上競技連盟・増田明美会長「世界大会金メダルを取った川上さんは、冠婚葬祭のセレモニーなどを行う会社で働きながら選手として活躍していて、とにかくもう気立ての良さが表れる好青年で、実力があって、名前の秀太が示す通りに本当に頭がいい方です。ぜひ皆さん応援していただきたいと思います。」

2026年の日本選手権大会は、石川県西部緑地公園陸上競技場で開催され、100ｍ、400ｍ、走り幅跳び、円盤投げ、砲丸投げ、やり投げなどの競技が行われます。

日本パラ陸上競技連盟・増田明美会長「“失ったものを数えるな、今あるものを最大限生かしていこう”という、パラリンピックの父グッドマン博士の言葉を座右の銘として頑張ってる選手たちばっかりですので、見て感じて、力をもらえるという風景が競技場の中にはあると思います。」

細かすぎる解説の秘密は？

増田さんと言えば、「細かすぎる解説」。そのノウハウの一端を聞きました。

「選手も話を聞きますが、お母さんの連絡先を聞くんです。選手のことを何でも知っていますから。」

“細かすぎる解説”は、記者と同じように地道な取材が基本になっているようです。