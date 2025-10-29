秋の行楽シーズン、「乗り鉄」の息子は“150円大回り325km乗車”にチャレンジすると言っています。普通に乗車したら“5720円”もするって本当？

JRの大都市近郊区間では「運賃計算の特例」により「大回り乗車」が可能に

東日本旅客鉄道株式会社（JR東日本）によると、大都市近郊区間内のみを普通乗車券で利用する場合、実際の乗車経路にかかわらず最も安くなる経路で計算した運賃で乗車できます。

ここでいう大都市近郊区間とは、東京近郊区間・新潟近郊区間・仙台近郊区間・大阪近郊区間・福岡近郊区間です。

大都市近郊区間内のみを一筆書きの要領で同じ駅や区間を重複せずに複数路線を乗り継ぐことができ、出発駅とは違う駅で改札を出る場合、初乗り運賃や近距離運賃で長距離の旅を楽しむことができます。なお、途中下車はできず、出発駅と到着駅が同じ場合特例は適用されません。



「325キロメートル乗車」のルート例をご紹介、普通に乗ったら運賃はいくらかかる？

ここでは、325キロメートル乗車するルートの例を紹介します。例えば、東京駅スタート・神田駅下車で群馬・栃木・埼玉を通過して返ってくる場合を考えてみましょう。表1にそれぞれの営業距離をまとめました。

表1

経路 距離 東京～川崎 18.2キロメートル 川崎～立川 35.5キロメートル 立川～拝島 6.9キロメートル 拝島～高麗川 21.2キロメートル 高麗川～高崎 65.3キロメートル 高崎～小山 91.7キロメートル 小山～大宮 50.3キロメートル 大宮～新宿 27.4キロメートル 新宿～神田 9.0キロメートル 合計 325.5キロメートル

※筆者作成

東日本旅客鉄道株式会社（JR東日本）によると、321～349営業キロの乗車には現行5720円の運賃がかかります。一方、大回り乗車のルールにのっとれば同じ距離でも150円（最短距離の1～3営業キロの運賃）しかかかりません（2025年10月現在）。



「大回り乗車」チャレンジの注意点

大回り乗車は旅費を大きく抑えながら旅を楽しめるのがメリットですが、いくつかの注意点があります。



・途中下車できない

東日本旅客鉄道株式会社（JR東日本）によると、重複していなければ自由に乗車経路を選べますが、途中下車は認められていません。途中下車する場合、乗り越し精算をして実際の乗車区間の運賃を支払う必要があります。現地の観光や散策はほとんどできないため、車窓や駅からの風景を楽しむのが主な利用方法です。



・食事や休憩のタイミングが限られる

途中下車できないため、食事や休憩のタイミングも限られます。改札外には出られないため、食事は基本的に構内にある店舗やコンビニなどで済ませなければなりません。効率重視の場合は食事やトイレ休憩に充てるため、長めの乗り換え待ちがある駅をあらかじめピックアップしておくことをおすすめします。



・旅の終わりは有人改札から出るのが一般的

紙の切符・ICカードのどちらも入場から時間が経過すると、自動改札から出場できない場合があります。これは不正乗車を防ぐためで、制限時間は明確に発表されていません。大回り乗車をした後、自動改札を通るとそのまま通過できないリスクがあるため、駅員に事情を説明できるように有人改札から出ることをおすすめします。

また、この際ICカード乗車券だと専門の読み取り機を使わなければ乗車駅を確認できません。そのため、大回り乗車では乗車駅を一目で確認できる紙の切符を利用するのが一般的です。



まとめ

大都市近郊区間内のみで普通乗車券を利用する場合、運賃計算の特例により、実際の乗車経路にかかわらず最も安くなる経路で計算した運賃で乗車可能です。

大回り乗車のルールにのっとれば、数千円以上する運賃を最短区間の運賃だけに抑えられます。ただし、途中下車はできず、食事・休憩のタイミングも限られるため、計画的に乗車することが重要でしょう。



出典

東日本旅客鉄道株式会社

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー