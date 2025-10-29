校舎内に入ろうと玄関周辺をうろつく黒い影。南陽市の小学校で29日朝早く来賓用の玄関のガラス戸が割られているのが見つかりました。敷地内の防犯カメラにはガラス戸に突進するクマの姿が映っていました。



29日午前5時15分ごろ、南陽市長岡の市立赤湯小学校東側の道路でクマが目撃されました。その後、出勤してきた教頭が来賓用の玄関のガラス戸が割られているのを発見しました。



記者リポート「南陽市の赤湯小学校ですガラスがいたるところに散らばっていて衝撃の強さを物語っています」





小学校の玄関に設置された防犯カメラの映像です。撮影されたのは午前5時16分すぎ、路上でクマが目撃された直後と見られています。校舎内に入ろうとうろついた後来賓用の玄関に突進したクマ。驚いたのかそのまま東のほうへ逃げていきました。南陽市立赤湯小学校 須貝賢志教頭「校舎の中に潜んでいるのではと非常に怖い思いをした」市や警察、それに学校がその後校舎内を調査したところクマは見つからず、ふんや足跡など学校内に侵入した形跡もないということです。防犯カメラの映像からクマは東に逃げたと見られていますが、その後の足取りは分かっていません。南陽市立赤湯小学校 須貝賢志教頭「最近、クマの出没情報が多発している山間部で出没情報はあるが市街地まで広がっているということは驚きを隠せない」現場は南陽市の中心部で警察や市、猟友会などが警戒にあたっています。クマの目撃を受け、赤湯小と赤湯中学校は、臨時休校となりました。市教育委員会によりますと29日夜以降小学校に来たと見られるクマが捕獲されない場合赤湯小と赤湯中では30日の登校を、保護者付き添いでの送迎をお願いするということです。県内では10月26日現在、クマの目撃件数が1906件と統計を始めた2003年以降最多を更新し続けています。また、おととし1年間の目撃件数は765件去、年は348件でしたが、10.月だけで578件という異例の多さとなっています。一方、29日午前7時半前に撮影された映像です。室内練習場のネットにぶら下がるクマ。天井付近までよじ登っている様子が見えます。29日午前7時半前、山形市の東海大山形高校野球部の室内練習場にクマ1頭が侵入しました。学校によりますと、野球部の生徒が室内練習場に侵入したクマを発見したということです。練習場のドアは普段から開きっぱなしで、窓ガラスなどに破損がみられないことからクマは入り口のドアから侵入したとみられています。その後、8時前にクマは近くの睦合橋付近に現れたあと、須川河川敷のやぶの中に入りました。学校は、登校時間に合わせて最寄りの蔵王駅までマイクロバスを出して生徒の送迎を行ったり、下校時間を1時間早めたりするなどの対応を行いました。一方、午前11時15分ごろには山形市松原の南山形小学校付近でもクマが目撃されました。山形市などによりますと、現在までにクマによる人的被害や物的被害は確認されていないものの、市は同一個体の可能性もあるとみて、広報車などで住民に注意を呼びかけています。