【あすの天気】全国的にさわやかな秋晴れ
【ポイント】
・30日（木）は全国的にさわやかな秋晴れ。
・雨のハロウィーン（31日）、大荒れの連休初日（11月1日）
・爆弾低気圧か？ 1日（土）は北日本で警報級の暴風や大雨のおそれ。
・2日（日）〜3日（月）は天気回復。行楽は三連休後半がおすすめ。
【全国の天気】
30日（木）は、移動性高気圧に広く覆われ、全国的にさわやかな秋晴れとなるでしょう。北海道でも日差しが戻りそうです。30日（木）の最小湿度は各地40％以下と空気が乾燥し、洗濯物がよく乾くでしょう。30日（木）の朝は、この時期としては冷え込んで、関東〜九州北部でも10度前後、仙台や新潟も11月中旬並みの予想です。日中は29日（水）より上がり、東海〜九州は20度以上と過ごしやすい見込みです。北日本も寒さが緩みそうです。
■予想最低気温（前日差）
札幌 3度 （±0 11月上旬）
仙台 5度 （-4 11月中旬）
新潟 7度 （-3 11月中旬）
東京10度 （-2 11月上旬）
長野 3度 （±0 11月中旬）
名古屋9度（±0 11月中旬）
大阪11度 （＋1 11月中旬）
広島10度 （＋1 11月中旬）
高知11度 （±0 11月上旬）
福岡11度 （±0 11月中旬）
鹿児島17度（＋2 平年並み）
那覇24度 （＋2 10月中旬）
■予想最高気温（前日差）
札幌13度 （＋3 11月上旬）
仙台16度 （＋2 11月上旬）
新潟19度 （＋3 平年並み）
東京19度 （＋2 11月上旬）
長野18度 （＋3 平年並み）
名古屋21度（＋1 平年並み）
大阪22度 （＋3 平年並み）
広島21度 （＋2 平年並み）
高知23度 （±0 平年並み）
福岡23度 （＋3 10月中旬）
鹿児島26度（＋2 10月中旬）
那覇30度 （＋2 9月下旬）
31日（金）〜11月1日（土）にかけて、低気圧が急発達しながら日本列島を通過する見込みです。いわゆる「爆弾低気圧」となるかもしれません。1日（土）未明は関東で大雨となり、日中にかけて、北日本を中心に暴風や大雨に警戒が必要です。ただ、1日（土）は南風が強まり、全国的に気温が上がるでしょう。仙台で20度、東京も夏日に迫る気温となりそうです。2日（日）〜3日（月）は低気圧が遠ざかり、天気が回復する見込みです。行楽は三連休後半がおすすめです。