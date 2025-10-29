【ポイント】

・30日（木）は全国的にさわやかな秋晴れ。

・雨のハロウィーン（31日）、大荒れの連休初日（11月1日）

・爆弾低気圧か？ 1日（土）は北日本で警報級の暴風や大雨のおそれ。

・2日（日）〜3日（月）は天気回復。行楽は三連休後半がおすすめ。

【全国の天気】

30日（木）は、移動性高気圧に広く覆われ、全国的にさわやかな秋晴れとなるでしょう。北海道でも日差しが戻りそうです。30日（木）の最小湿度は各地40％以下と空気が乾燥し、洗濯物がよく乾くでしょう。30日（木）の朝は、この時期としては冷え込んで、関東〜九州北部でも10度前後、仙台や新潟も11月中旬並みの予想です。日中は29日（水）より上がり、東海〜九州は20度以上と過ごしやすい見込みです。北日本も寒さが緩みそうです。

■予想最低気温（前日差）

札幌 3度 （±0 11月上旬）

仙台 5度 （-4 11月中旬）

新潟 7度 （-3 11月中旬）

東京10度 （-2 11月上旬）

長野 3度 （±0 11月中旬）

名古屋9度（±0 11月中旬）

大阪11度 （＋1 11月中旬）

広島10度 （＋1 11月中旬）

高知11度 （±0 11月上旬）

福岡11度 （±0 11月中旬）

鹿児島17度（＋2 平年並み）

那覇24度 （＋2 10月中旬）

■予想最高気温（前日差）

札幌13度 （＋3 11月上旬）

仙台16度 （＋2 11月上旬）

新潟19度 （＋3 平年並み）

東京19度 （＋2 11月上旬）

長野18度 （＋3 平年並み）

名古屋21度（＋1 平年並み）

大阪22度 （＋3 平年並み）

広島21度 （＋2 平年並み）

高知23度 （±0 平年並み）

福岡23度 （＋3 10月中旬）

鹿児島26度（＋2 10月中旬）

那覇30度 （＋2 9月下旬）

【週間予報】31日（金）〜11月1日（土）にかけて、低気圧が急発達しながら日本列島を通過する見込みです。いわゆる「爆弾低気圧」となるかもしれません。1日（土）未明は関東で大雨となり、日中にかけて、北日本を中心に暴風や大雨に警戒が必要です。ただ、1日（土）は南風が強まり、全国的に気温が上がるでしょう。仙台で20度、東京も夏日に迫る気温となりそうです。2日（日）〜3日（月）は低気圧が遠ざかり、天気が回復する見込みです。行楽は三連休後半がおすすめです。