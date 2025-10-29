スペシャルな4週間!アカチャンホンポの「レッドフライデー」スタート
赤ちゃん本舗は、年に一度のお得なセール「レッドフライデー」を、10月31日から11月27日まで、全国のアカチャンホンポで開催する。
今年もはじまるレッドフライデー
「レッドフライデー」とは、バイヤーの「赤く」燃えるような気持ちを、厳選されたアイテムに込めた、「赤ちゃんとファミリー」のためのお得なセール。
アカチャンホンポでは、ブラックフライデーに代わり「レッドフライデー」として買い物を楽しんでもらい、出産準備用品や育児用品など、バイヤーが厳選したイチオシ商品を特別価格で届ける。
バイヤーが厳選したスーパープライス
第1弾は、10月31日〜11月6日および、10月31日〜11月13日。メーカー参考小売価格から50%OFFの商品も販売する。
続く第2弾は、11月7日〜11月13日。
その後、レッドフライデー第3弾は、11月14日スタート、第4弾は、11月21日スタートを予定している。
