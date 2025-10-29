ヒレかつ弁当「999円」が「661円」にまで安くなる　創業60周年のとんかつ専門店がキャンペーン開催【1人5点まで】

井筒まい泉株式会社は、2025年11月5日（水）より、「ヒレかつ弁当」を特別価格で販売する。※販売期間：2025年11月5日（水）〜7日（金）、価格は全て税込表記

「箸で切れるやわらかなとんかつ」にこだわる「とんかつ まい泉」。2025年11月に創業60周年を迎えることを記念し、ヒレカツ弁当991円が661円にまで安くなるキャンペーンを開催。対象店舗は全国の「まい泉」直営販売店。配送や店頭とりおき（予約）の注文は通常価格になるという。

〈キャンペーン概要〉

・販売期間

2025年11月5日（水）〜７日（金）

・対象商品

ヒレかつ弁当

・特別価格

661円

・対象店舗

全国のまい泉直営販売店舗

【注意事項】

※配送および店頭とりおき（予約）の注文は通常価格となる

※本キャンペーンは、予告なく終了する場合がある

※直営販売店のみで実施（レストラン全店は対象外）

※数量限定（店舗によって異なる）

とんかつ まい泉

〈まい泉のこだわり〉

【豚肉】

世界中から取り寄せた豚肉を毎日チェックし、基準をクリアした豚肉のみを使用している。筋を引き、叩いて肉の繊維をほぐすなど、手間隙のかかる作業を徹底。1本の筋の切り損ないが肉の形を崩し食感を変えてしまうからだという。

世界中から取り寄せた豚肉を毎日チェック

【パン粉と揚げ油】

指定レシピで焼いたパンから作った生パン粉を使用。市販のパン粉とは、中身、大きさ、形状が異なる。まい泉独特のパン粉だという。揚げ油もまい泉の特注品。加熱時間を調節しながら、丁寧に揚げているのがポイント。艶があり、カラッと、ふわっと花が咲くような衣が広がる。これをまい泉では「剣立ち」と呼ばれている。

まい泉独特のパン粉を使用。揚げ油は特注品

【ソース】

まい泉では現在、甘口、辛口、サンド用、黒豚用の4種類のソースを製造している。基本的なレシピは創業当時のままだという。新鮮な野菜や果物を材料に、創業者のこだわりを受け継いだ熟練の職人が丁寧に調合している。

甘口・辛口・サンド用・黒豚用の4種類のソースを製造している