タレントで実業家の優木まおみ（45）が29日までに、X（旧ツイッター）を更新。自身の経営する会社の決算について投稿し、反響を呼んでいる。

身体美容家としても活動する優木は、ピラティス事業などを手がける会社の代表取締役を務めるほか、生まれ故郷の佐賀県に「鰻の成瀬」を2店舗経営するなどしている。

28日には「会社の決算をしめて、なんとかなんとかいくらか残ったな。と思っていた金額が、そのあとくる消費税、地方税でごっそりとなくなる10月末」と書き出し、「私が経営が下手なんだろうか、世の中そんな仕組みなんだよ、とあきらめるべきなのか。。」と吐露。「いや、私がダメ経営者なのだろう。残ってる会社は残ってる、というし。はー」とボヤキをつづっていた。

このポストは29日午後5時現在までに閲覧数が228万件を超え、フォロワーからはさまざまな助言やエールが寄せられた。反響を受け、優木は「決算の時期はいつもため息しかでないため、思わずつぶやいたひとことが思ったよりみなさんの目に触れることになってしまって、恥ずかしい」と言及。「預かっていただけの消費税が頭からうっかり消えていた、それだけですね」と説明し、「はらうものはらって、とにかく、次の期も頑張って売り上げないとですねー。。」との思いをつづった。

優木は13年の元日に3歳年上の美容師と結婚。現在、11歳と8歳の娘がいる。結婚後、「basiピラティス」のインストラクター資格を取得して、自身が主宰するオンラインボディサロン「resizestyle(リサイズスタイル)」を開設、プライベートラジオも運営している。今年8月から「母子留学」として娘2人とともにマレーシアに移住。YouTube「マレーシアチャンネル」をスタートさせ、日本の企業がマレーシアに進出する際のサポートをしている。