10ºÐ²¼¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¤Î¸òºÝ¤Ë·ãÅÜ¤«¡¡½÷Í¥¥Ï¥ó¡¦¥¸¥ß¥ó¤Ø¤ÎÈðëîÃæ½ý¤Ç30Âå½÷À¤¬ºßÂðµ¯ÁÊ
½÷Í¥¥Ï¥ó¡¦¥¸¥ß¥ó¤ò¶¼Ç÷¤·¤¿30Âå½÷À¤¬ºßÂðµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ï¥ó¡¦¥¸¥ß¥ó¡¢¥À¥¦¥ó¾É½÷Í¥¤ò½ËÊ¡
10·î29Æü¡¢´Ú¹ñË¡Áâ³¦¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥½¥¦¥ëÃæ±ûÃÏ¸¡·º»ö5Éô¡Ê¥¥à¡¦¥¸¥è¥óÉôÄ¹¸¡»ö¡Ë¤Ïº£·î20Æü¡¢30Âå¤Î½÷ÀA¤ò¶¼Ç÷¤ª¤è¤ÓÉî¿«¤ÎÍÆµ¿¤ÇºßÂðµ¯ÁÊ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
A¤ÏºòÇ¯9·î¤«¤é10·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¡Ö¥Ï¥ó¡¦¥¸¥ß¥ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë±Ç²è¤òÂæÌµ¤·¤Ë¤·¤Æ¤ä¤ë¡×¡Ö¸ý¤òÊÄ¤¸¤í¡×¤Ê¤É¡¢Éî¿«¡¦¶¼Ç÷¤¹¤ëÆâÍÆ¤ÎÅê¹Æ¤ò19·ï¹Ô¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Ï¥ó¡¦¥¸¥ß¥óËÜ¿Í¤ä¤½¤ÎÃÎ¿Í¤ò¥¿¥°ÉÕ¤±¤·¤¿¤³¤È¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¥Ï¥ó¡¦¥¸¥ß¥ó¤Î½êÂ°»öÌ³½êBH¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ÏºòÇ¯11·î¤ËA¤ò¹ðÁÊ¡£Åö»þ¡¢¡Ö¥Ï¥ó¡¦¥¸¥ß¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ë°°Õ¤¢¤ëÈðëîÃæ½ý¤ä¿Í³Ê¹¶·â¡¢º¬µò¤Î¤Ê¤¤µõµ¶¾ðÊó¤ÎÎ®ÉÛ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¡¢Ë¡Ì³Ë¡¿Í¤òÄÌ¤¸¤Æ¥½¥¦¥ë¹¾Æî·Ù»¡½ð¤Ë¹ðÁÊ¾õ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÅö¼Ò½êÂ°ÇÐÍ¥¤ÎÌ¾ÍÀ¤ò½ý¤Ä¤±¡¢¿Í³Ê¤òÉî¿«¤¹¤ë¹Ô°Ù¤ÏÌÀÇò¤ÊÈÈºá¤Ç¤¢¤ê¡¢¼¨ÃÌ¤ä´²Âç¤Ê½èÃÖ¤Ï°ìÀÚ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢º£Ç¯3·î¤Ë¤ÏA¤¬Á÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢A¤ÏºòÇ¯8·î¤Ë¥Ï¥ó¡¦¥¸¥ß¥ó¤È¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¡¦JANNABI¡Ê¥¸¥ã¥ó¥Ê¥Ó¡Ë¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¥ó¤Î¸òºÝÊóÆ»¤¬½Ð¤¿Ä¾¸å¤«¤é¡¢º£²ó¤ÎÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ï¥ó¡¦¥¸¥ß¥ó¤È¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¥ó¤Ï10ºÐº¹¤Ç¡¢KBS2¤Î²»³Ú¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ØThe Seasons¡Ý¥Á¥§¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¥ó¤ÎÌë¤Î¸ø±à¡Ù¤Ç¤Î¶¦±é¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÎø¿Í´Ø·¸¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¡£ºòÇ¯8·î¤ËÇ®°¦ÊóÆ»¤¬½Ð¤ë¤È¡¢ÁÐÊý¤¬¸òºÝ¤òÇ§¤á¡¢¸½ºß¤â´Ø·¸¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë