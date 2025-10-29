クマの人身被害が深刻化する秋田県。10月26日に鈴木健太同県知事（50）は自身のInstagramで、自衛隊の派遣を要請する考えを公表した。28日には防衛省で小泉進次郎防衛相（44）に窮状を訴え、実現する見通しとなっている。

鈴木知事はInstagramで《県内全域でクマによる人身被害が続き、きわめて深刻な状況となっております》と訴え、《もはや県と市町村のみで対応できる範囲を超えており、現場の疲弊も限界を迎えつつある》と、自衛隊の派遣を要請するに至った理由を説明した。

秋田県では今年、クマによる人身被害が28日時点で48件55人にのぼり、昨年1年間の11人を大きく上回っている。24日には、東成瀬村で4人がクマに襲われ、30代の男性1人が死亡、3人が大けがをする被害があったばかり。7月には北秋田市の障害者施設で70代の入居女性がクマに襲われて死亡している。

「県によると今年1月から10月26日までの目撃件数は8044件。10月12日時点での目撃件数は5408件で、人身被害も31件32人でした。たった2週間で目撃件数も被害数も激増していることがわかります。

クマがエサを求める冬眠前のこの時期にクマ被害が増えますが、例年であれば11月には収まる傾向にあります。しかし、秋田県はあまりの目撃情報の多さから、ツキノワグマ出没警報を11月30日まで延長しています」（地元紙記者）

自衛隊は銃によるクマの駆除は行わず、重さ100キロを超える箱わなの運搬や設置、駆除後のクマの解体などの後方支援をするために防衛省は隊員を派遣する方向で調整を進めているという。

深刻なクマ被害に苦しむ秋田県にとって、自衛隊の支援は朗報だが、こんな状況でもクマ関連の苦情は県庁に届いているという。自然保護課に問い合わせると、担当者は「多い日で1日数十件」の苦情が寄せられることもあると明かした。

県外からの「クマを殺すな」といった動物愛護の観点からの苦情の電話に限らず、県内からのクマ対策を求める声もあるという。

《現場の疲弊も限界》と鈴木知事は訴えている。国も本腰を入れて対策に動いてほしい。