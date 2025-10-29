【7位〜12位】10月30日(木)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【7位】双子座
総合運：★★★☆☆
メリハリのある運気です。なにかをするべきときには、思い切り集中できるでしょう。一方、休むときにはなにもする気が起きないかもしれません。頑張りすぎず、ONとOFFを何度か繰り返すことが、1日の満足度を高めるポイントです。
勢いのある恋愛運に恵まれる1日。じっと考えている時間は、もったいない！思いついたままに、どんどん動いてみてください。まわりから「大胆すぎる」と言われることでも、それが魅力となって相手の心をギュッと掴むはずです！
金運
パーッとお金を使いたくなるかもしれませんが、グッとこらえて。堅実な気持ちでお金と向き合ったほうが、経済面の豊かさにつながる日です。ただし、お金のかからないことなら、ピンとひらめいたアイデアを行動に移すと、金運UP！
ラッキーアイテム：スタイリング剤
ラッキーカラー：インディゴブルー
【8位】牡牛座
総合運：★★☆☆☆
たいていのことは、穏やかな気持ちで受け止められる日です。特別なことや新しいことはしないほうがベター。それよりも、普段通りのことをいつものようにおこなってください。自信や納得感も深まっていきそうです。
恋愛運
紹介の話が舞い込んだり、恋の相手がこれまでより甘い雰囲気を出してくれたりと「一歩進んだ」と感じられそうな日です。「もっと、もっと」と先を急ぎたくなるかもしれませんが、今日の一歩を踏みしめることで、幸せが深まります。
金運
少しの値段の違いを気にして、｢安い方でいいかな｣と判断するのは、今日はNG。少し値が張っても、質が良くて長く使える物、機能が充実していて使いやすい物を選ぶとGOOD。どれだけお金を使っても大丈夫か、最初によく考えて。
ラッキーアイテム：ストラップ
ラッキーカラー：ブラック
【9位】牡羊座
総合運：★★☆☆☆
人とペースをあわせるよりも、ひとりで気ままに過ごすほうが充実する運気です。だれかから連絡がきてもそれに振り回されないように。また、趣味を思い切り楽しんだ後に、ボーッとのんびりすると、満足度がさらにアップ。
恋愛運
友達同士のような気軽な空気で小さなプレゼントができると、恋の相手との関係がグンと深まる運気です。以前から頼まれていたことを実行するのも、素敵なプレゼントになるはず！出会いは、身近な友達のアドバイスを聞くと〇。
金運
｢思い切って、これを買おう！｣｢大胆にこれくらい投資しよう｣と大きな行動に出たくなる金運。最初に、使ってもいい金額を確かめておけばOK。出し惜しみせずに鮮やかにお金を手放すことで、より多くのお金を引き寄せます。
ラッキーアイテム：生花
ラッキーカラー：シーグリーン
【10位】魚座
総合運：★☆☆☆☆
だれかの悲しい気持ちやショックに共感して「癒やしたい」と感じることがあるかも。そのやさしさは喜ばれますが、ともすると依存される場合もあります。できることとできないことの線引きは、ややクールになって正解。
恋愛運
強くプッシュされると、放っておけなくなる恋愛運です。ただ「付きあおう」と素直に思えないなら、離れてしまうほうがよさそう。キッパリとNOと伝えてもいいでしょう。また、出会いはひとりで過ごしているときにやってくる可能性大。
金運
返ってこないと思っていたお金が戻ってきたり、懸賞が当たったりと、うれしいことがありそうな金運！だれに対しても、わけ隔てなく親切に接することが、この運気を生かすポイント。自分から挨拶をするように心がけてみて。
ラッキーアイテム：缶バッチ
ラッキーカラー：ブルーグレイ
【11位】蠍座
総合運：★★☆☆☆
普段はなんとも思わないことでも、今日は不満や不安を感じてしまうかもしれません。でも、時間が過ぎれば心は落ち着くはず。まずは深呼吸をして。そして、おいしいものを食べたり、友だちとおしゃべりをしたりして気分転換してください。
恋愛運
普段はなんとも思っていない発言や行動もなぜか気に障る…。そんな気分になりそうな恋愛運です。「人間同士なのだから、こんな日もある」と受け止めて、深く考えないで。グチを言いたくなったら、友達に聞いてもらうと〇。
金運
ストレスが溜まっていると気付いて、買い物で発散したくなりそうな運気。でも、それをしてしまうと金運がダウン。静かな場所でしばらく目を閉じていると、心も金運も落ち着きます。帰宅して、靴や服をきちんと片付けると金運アップ！
ラッキーアイテム：デニム
ラッキーカラー：ベージュ
【12位】天秤座
総合運：★☆☆☆☆
「こうなりたい」という高い理想が生まれると同時に、現状とのギャップに落胆するかも。だからこそ課題を見つけ、自分を奮い立たせることができる日でもあります。まずは、理想を描くことができる自分を素晴らしいと考えて。
恋愛運
まわりに気を使いすぎず、リラックスして振る舞っていると、あなたらしい魅力がUPする日！そして、そんなあなたに恋の視線がたくさん注がれる運気です。ちょっとしたことで「ありがとう」と笑顔を向けると、さらに恋がうまくいくはず。
金運
｢この時期までには、これくらいの経済状況を実現したい｣と、時期も金額も具体的にして目標を立ててみてください。数年後や5年後など、長い期間で考えるといいでしょう。弱気にならず高い理想を描くことで、実現への道が拓ける日です！
ラッキーアイテム：靴べら
ラッキーカラー：オレンジ