大型車の脱酸素化のキーワードは「水素」！ JMS2025で2種類の水素駆動大型トラックをワールドプレミアした「三菱ふそう」ブースに注目

水素駆動大型トラックのコンセプトモデルをワールドプレミア！

東京都江東区の東京ビッグサイトで2025年10月30日〜11月9日（一般公開は10月31日から）に開催される「ジャパンモビリティショー2025」に出展する三菱ふそうトラック・バスは、開幕前日の29日に同社ブースをメディア向けに公開しました。大型トラックにおけるカーボンニュートラル輸送の実現に向け、エネルギー量が高い「水素」で走る2種類の水素駆動大型トラックのコンセプトモデル「H2FC」と「H2IC」のワールドプレミアを行いました。

「ジャパンモビリティショー2025」で世界初公開された三菱ふそうの液体水素燃料電池車「H2FC」

水素エンジン搭載大型トラック「H2IC」は、従来のディーゼルトラックのコンポーネンツを保ったまま、燃料を圧縮水素ガスをとした車両です。

一方の液体水素燃料電池車「H2FC」は、燃料電池システムによって水素から変換した電気で走る大型トラックです。圧縮水素ガスより密度が高い液体水素を使用することで、最大1200kmという長い航続距離を達成しました。

また「H2FC」では、国内初のサブクール液体水素（sLH2）充填（じゅうてん）が可能な液体水素タンクを搭載。sLH2充填技術は、液体水素を扱う上で課題となるボイルオフガスを再液化して、ガスの排出が不要な充填を可能としており、水素ステーション設備の簡素化によるインフラコスト削減が期待されます。sLH2充填技術は、日本で唯一液体水素を供給する岩谷産業と共同研究が行われており、ブース内には岩谷産業とのパートナーシップを紹介するコーナーや、sLH2充填用ディスペンサー（参考展示）も設けられています。

三菱ふそうトラック・バス 開発本部 アドバンスエンジニアリング部 部長のウィンゲルト・アンドレアス氏は、水素駆動の大型トラックについて、「大型トラックにはバッテリーよりも水素が向いています。しかし水素はまだ高価です。価格を下げない限り、実現性は低いのが現状です。そこで岩谷産業とタッグを組み、水素の価格を下げられるよう進めています」と語りました。

ブースカラーは水素をイメージした爽やかな青 来場者が楽しめるコンテンツも充実

ブースのテーマは「FUTURE TOGETHER：新しい時代を駆け抜けろ, ふそうと共に」。全体のカラーリングや「FUTURE TOGETHER」のロゴは、水素をイメージした爽やかな青でまとめられています。

ジャパンモビリティショー2025「三菱ふそう」ブースの様子

大型トラックのコンセプトモデル以外にも、三菱ふそうブースは見どころがたくさん。「新しい物流のカタチを体験！ eCanter&ソリューションエリア」では、次世代型物流ソリューション「COBODI（コボディ）」を搭載した電気小型トラック「eCanter」を展示しています。

「COBODI」は、ドライバーの負担軽減・作業時間の短縮、配送効率の向上、車両管理の生産性向上を目指すコンセプトで、3段式の棚を上下に移動できるパレットを積載、トラックのバンボディ部サイドに設けられた扉から荷物の取り出しを可能にしました。ブースでは「COBODI」の体験もできます。

三菱ふそうのサービスを学べる「FUSOサービス&ソリューションエリア」では、好みのトラックを作れる「FUSOコンフィギュレーター」、AIによる最適な配送計画を可能とした「ワイズ・システムズ」など、物流の効率化やEVトラックへのスムーズな移行をサポートするデジタルソリューションを見ることができます。

このほか、AIバーチャルヒューマンが三菱ふそうやブース、次世代車両、三菱ふそうの水素への取り組みを教えてくれるFUSO AI「Sali」コーナーや、ブース内のスタンプを集めるとスーパーグレートのアクリルキーホルダーやFUSOロゴのエコバッグなどがもらえるガチャコーナーなど、来場者向けのコンテンツも充実しています。

「ジャパンモビリティショー2025」は、2025年10月30日〜11月9日（一般公開は10月31日から）に東京ビッグサイト（東京都江東区）で開催。三菱ふそうトラック・バスのブースは、東京ビッグサイト東展示棟1階（東6ホール）、ブース番号EC02です。