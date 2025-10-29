日産「新型エルグランド“カスタムカー”」初公開！ 煌めくドットグリル装着で迫力アップ！ プレミアム＆スポーティな高級ミニバン「AUTECH」26年夏発売へ

煌めくドットグリル装着で迫力アップ！

日産モータースポーツ＆カスタマイズは2025年10月29日、新型ミニバン「エルグランド」をベースにカスタムカー「AUTECH（オーテック）」を設定することを決定し、その一部を先行公開しました。

AUTECHは、多種多様なカスタムカーづくりで蓄積してきた同社伝統のクラフトマンシップを継承し、スポーティでありながら高級感漂うスタイリングを伸長させたブランド。

日産「新型エルグランドAUTECH」フロントグリルの一部を初公開

【画像】超カッコいい！ これが「新型エルグランドのカスタムカー」です！（30枚以上）

素材などの細部にもこだわりを持つお客さまに向けた、プレミアムスポーティをコンセプトとしています。「AUTECH」ブランド発祥の地である湘南・茅ヶ崎の「海」と「空」のイメージから想起したブルーをブランドのアイコニックカラーとしています。

新型エルグランドAUTECHは、同日に世界初公開された新型「エルグランド」（4代目）をベースとしています。

新型エルグランドは、第3世代となる日産のハイブリッドシステム「e-POWER」と進化した電動駆動4輪制御技術「e-4ORCE」を搭載。さらにインテリジェントダイナミックサスペンションを採用することにより、乗員全員が感じられるプレミアムミニバンにふさわしい乗り心地の良さと、エルグランドのDNAである「運転の愉しさ」をさらにレベルアップさせ、いつまでも乗っていたくなるグランドツーリング体験を提供します。

デザインはジャパンフラッグシップとして、“威風堂々”とした存在感を感じさせるエクステリアに仕上げました。

押し出し感のあるフロントフェイスには、日本の伝統工芸「組子」をモチーフにしたグリルパターンを採用。大きな面と緻密なディテールのコントラストが、日本庭園の「間」と「整」を思わせる独特の美しさを生み出しています。

インテリアには、国内モデルとしては初の14.3インチの大画面統合型インターフェースディスプレイを採用し、上質で先進的な空間をもたらします。

そんな新型エルグランドのカスタムカーであるAUTECHについてもティザー画像が公開されました。

オーテックブランドを象徴する精緻なドットパターンがあしらわれた煌びやかかつ迫力のあるフロントグリルの中に、鮮やかなブルーの「AUTECH」エンブレムが輝く姿が映し出されており、スポーティかつプレミアムなミニバンになることが予想されます。

※ ※ ※

新型エルグランドAUTECHの発売は、2026年夏頃を予定しています。