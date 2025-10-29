29日午前、大統領専用機「エアフォースワン」で韓国に向け飛び立ち日本を後にしたトランプ大統領。その後、午後3時前から韓国の李在明大統領と首脳会談を行いました。



今回、日本に3日間滞在したトランプ大統領ですが、きのう行われた日米首脳会談では…。



（アメリカ トランプ大統領）

「日本のためにできることがあれば何でも手伝う。われわれは最強レベルの同盟国だ」



初の女性首相に就任した高市総理に祝意を示し、良好な関係をアピールしました。





さらに、米軍基地で行われたトランプ大統領の演説に高市総理が拳をあげながらサプライズで登壇。（高市首相）「トランプ大統領とともに、世界で最も偉大な同盟になった日米同盟を、さらなる高みに引き上げていく」演説が終わると、二人はハグをし、その後、トランプ大統領が高市総理と手をつなぎ、エスコートしながら壇上から降りました。（アメリカ トランプ大統領）「われわれは長く良い関係を築き過程を楽しむだろう。ただ楽しくないこともある。彼女はやり手だ」タイトなスケジュールで移動中、疲れた様子も見せたトランプ大統領。28日夜は…。（記者）「ファーストリテイリングの柳井会長の姿もあります。今、豊田会長の姿も見えました」トランプ大統領が日本企業のトップを招き夕食会を開催したのです。他にもソフトバンクの孫正義会長ら約50人が出席。そこにはアメリカ側からAppleのティム・クックCEOらの姿も。日米のトップ企業がトランプ大統領のもとに集まったのです。そこでトランプ大統領が強くアピールしたのは、日本からの投資について。（アメリカ トランプ大統領）「5000億ドルの調印を別の部屋で行い、投資を行う企業を発表しました」この夕食会に先立ち行われた対米投資に関する署名式には日本企業も参加。（署名式アナウンス）「ソフトバンク(グループ)のマサ･ソン。皆さんもよく知る彼は、アメリカの大規模発電のインフラのエンジニアリングの開発･仕様策定･設計･調達に 250億ドル規模の投資を行う予定です」今回のトランプ大統領の来日に合わせて、日米両政府は両国間の投資に関する概要の文書を発表。他にも、AIインフラの強化で、東芝や日立製作所などが投資に名乗りを上げていて、全てを合わせた事業規模は総額約4000億ドル、日本円で60兆円にのぼります。（アメリカ トランプ大統領）「去年11月の大統領選以降多額の資金が入ってきて。これからも多くの資金が入ってくるだろう。ソフトバンクのほかにもJERA･JCB･トヨタ･三菱･日立･ホンダ」日本の多くの企業からの投資が呼び込めるとアピールしました。さらにトヨタ自動車については…。（アメリカ トランプ大統領）「首相から、トヨタが全米各地に自動車工場を建設し、その総額は100億ドルを超えると聞いた。トヨタだ。トヨタを買うんだ」トランプ大統領が、トヨタ車の購入を呼びかけたのです。複数の関係者によると、トヨタ側はさらに、アメリカで生産した自動車を日本に「逆輸入」することも検討していると言います。夕食会に参加した経団連の筒井会長は…。（夕食会に参加 経団連 筒井 義信 会長）「高市新政権の期待ということ。これは話のなかでも個人的な関係を親密にやっていけるというトランプ大統領の期待感みたいなことがよく現れていたなと。ビジネス界との懇親会をもたれたことは私の推測ではありますけど、投資を通じて日米のパートナーシップを強化しようという1つの現れだったかなと、そんなふうにとらえています」この夕食会の前には、公表されていなかったある”サプライズ”が。（昭恵夫人のXより）『主人のことを今も大切に思ってくださり、私にも温かいお言葉をかけていただきました』安倍元首相の昭恵夫人と面会したのです。ホワイトハウス広報のSNSによると、昭恵夫人はトランプ大統領に「平和」の意味をこめた芸術作品を贈ったということです。今回の日米首脳会談を受けて野党側の反応は…。（国民民主党 玉木 代表）「率直に言ってグッドスタートだったと思います。わが国をとりまく安全保障環境、大変厳しくなってきている。まずは安全保障面での揺るぎない連携、強く見せていくことが大事」（公明党 西田 幹事長）「高市総理が防衛費の増額や前倒しの方針をアメリカ側に伝えたと言う報道。今、国民の皆さまは物価高で大変苦しんでいる時であります。防衛費を増やすというときの負担をどうするのかという議論もあわせて行わないと、大変厳しい状況だと思います」また、野党幹部の1人は、会談の中で高市総理がトランプ大統領をノーベル平和賞に推薦したと いう報道を受けて、「日米関係は良くても、他国との関係が悪くなる可能性もあるのでは」と指摘しています。一方で、静岡県民はどのように見たのでしょうか。（男性･80代）「新鮮さを感じましたね、非常にアメリカと仲良くしようとしていた」（女性･40代）「堂々とされていて、期待してもいいような、まだわからないですが頑張っておられるなという印象でした」（男性･60代）「仲良さそうにしていたが、表面上ですから、なかなか本音はわからないですよね」トランプ大統領は、あす30日は、中国の習近平国家主席との会談も予定されていて、アジア歴訪の“最大の山場”を迎えます。